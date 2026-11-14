ترامب وشي وبوتين يعتزمون عقد قمة ثلاثية غير مسبوقة في الصين

اجتماع مرتقب على هامش قمة "أبيك" في شنتشن، وسط توقعات بأن تطغى رمزيته السياسية على فرص تحقيق اختراقات في الملفات الدولية الشائكة.

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيراه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع ثلاثي، الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في مدينة شنتشن الصينية، في لقاء غير مسبوق يجمع قادة الدول الثلاث التي تمتلك أكبر الترسانات النووية في العالم.

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هذا ما جاء في تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، ونقلت فيه عن البيت الأبيض، أن القادة الثلاثة يخططون للاجتماع في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط توترات دولية تتعلق بالحرب في أوكرانيا وإيران ومستقبل اتفاقيات الحد من التسلح النووي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت، الجمعة، أن قمة قادة منتدى "أبيك" ستُعقد في شنتشن يومي 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، برئاسة شي جين بينغ، تحت شعار "بناء مجتمع آسيوي-هادئ ينعم بالازدهار المشترك". وأشارت الوزارة إلى أن الرئيس الصيني سيجري لقاءات مع قادة أجانب على هامش القمة، من دون أن يتضمن إعلانها تفاصيل عن الاجتماع الثلاثي المرتقب.

وفي موسكو، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن "العمل على تنظيم مثل هذا الاجتماع جارٍ بالفعل"، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال للصحافيين، في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه "سأذهب إلى الصين، وأعتقد أنني سألتقي الرئيس بوتين والرئيس شي. سيكون ذلك مثيرًا للاهتمام".

وأضاف ترامب أن المحادثات ستتناول قضايا عديدة، بينها نزع السلاح النووي.

وفي اليوم نفسه، قال بيسكوف إن الاجتماع المرتقب "سيجذب بالتأكيد اهتمام الجميع في العالم"، من دون أن يعلن موعدًا نهائيًا لانعقاده.

ويُنتظر أن يشكل الاجتماع حدثًا دبلوماسيًا استثنائيًا، وإن كانت التوقعات بشأن تحقيق اختراقات ملموسة محدودة، في ظل تباين مواقف الدول الثلاث من القضايا المطروحة.

ويبرز ملف الحد من التسلح النووي بين الموضوعات المحتملة للمحادثات، بعدما انتهت صلاحية آخر معاهدة للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في شباط/ فبراير الماضي.

ويسعى ترامب إلى التوصل إلى اتفاق جديد يشمل الصين، التي لم تُبدِ اهتمامًا بالانضمام إلى ترتيبات مماثلة، في ظل الفارق الكبير بين حجم ترسانتها النووية والترسانتين الأميركية والروسية.

وقد تُطرح الحرب في أوكرانيا أيضًا خلال الاجتماع، وسط مخاوف أوكرانية من بحث ترتيبات تتعلق بمستقبل الحرب من دون مشاركة كييف.

ويرى محللون أن أهمية اللقاء قد تكمن في رمزيته السياسية، أكثر من نتائجه المباشرة، بالنظر إلى الخلافات القائمة بين واشنطن وبكين وموسكو بشأن الأمن الدولي والتجارة والحروب الجارية.