زيلينسكي: واشنطن عرضت الناتو مقابل الدونباس

"الحديث لا يزال يدور حول احتمالات قيد النقاش، وليس مقترحًا نهائيًا، وأن أي اتفاق محتمل بهذا الشأن يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ".

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الولايات المتحدة طرحت للمرة الأولى احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل انسحاب قواتها من منطقة الدونباس شرقي البلاد، في وقت تتواصل فيه المساعي الأميركية للتوصل إلى تسوية للحرب مع روسيا، وسط خلافات عميقة بشأن الأراضي والضمانات الأمنية ومستقبل الأمن الأوروبي.

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وقال زيلينسكي للصحافيين، الجمعة، في تصريحات سُمح بنشرها السبت، إن الأميركيين طرحوا عليه سؤالاً بشأن استعداد أوكرانيا للانسحاب من دونباس في حال انضمامها إلى الناتو، موضحًا أن هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها الأمر بهذه الصيغة.

وأوضح أن الحديث لا يزال يدور حول احتمالات قيد النقاش، وليس مقترحًا نهائيًا، وأن أي اتفاق محتمل بهذا الشأن يجب أن يستند إلى ضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ.

وأضاف أنه إذا قدمت الولايات المتحدة وشركاؤها عرضًا محددًا، فسيطرح الأمر للنقاش العام في أوكرانيا، معتبرًا أنه لا يملك صلاحية اتخاذ قرار بهذه الأهمية منفردًا.

دونباس في قلب المفاوضات

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد جولة من المفاوضات الأميركية الأوكرانية الروسية استضافتها أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تناولت سبل إنهاء الحرب والضمانات الأمنية والترتيبات المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها.

ورغم وصف مسؤولين أميركيين المحادثات بأنها بناءة، لم يُعلن عن اختراق في القضايا الرئيسية، وفي مقدمتها مطالبة موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونباس.

وتضم منطقة دونباس مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وتشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات، إذ تطالب روسيا بالسيطرة الكاملة عليها، بما في ذلك المناطق التي لم تخضع بعد لاحتلالها.

وكان زيلينسكي قد قال في تصريحات سابقة هذا الأسبوع إن الجانب الأميركي يبحث عن صيغ مختلفة لمعالجة المسألة الإقليمية، لكنه شدد على أن القضايا المتعلقة بسيادة أوكرانيا لا يمكن حسمها من خلال ضغوط على كييف، وأن القرارات الحساسة تستدعي محادثات على مستوى قادة الدول.

وفي مقابلة نُشرت في العاشر من الشهر الجاري، أبدى زيلينسكي تشككه في أن يؤدي التخلي عن دونباس إلى سلام دائم، محذرًا من احتمال أن تستغل موسكو أي تسوية إقليمية لإعادة تنظيم قواتها قبل استئناف العمليات العسكرية.

وفي هذا السياق، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو، في إطار الاتصالات الدبلوماسية التي أعقبت جولة أبوظبي.

وبحسب المواقف الروسية المعلنة، تتمسك موسكو بمطالبها الإقليمية، وتعتبر الترتيبات الأمنية الأوروبية جزءًا أساسيًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب.

أوروبا تطالب بدور في التسوية

وبالتوازي مع المفاوضات الأميركية، تسعى الدول الأوروبية إلى ضمان مشاركتها في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل أوكرانيا والأمن في القارة.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الجمعة، الاتفاق على تشكيل فريق لتمثيل أوروبا في محادثات السلام، يضم ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وشدد القادة الأوروبيون على ضرورة عدم اتخاذ قرارات تتعلق بأمن القارة من دون مشاركتهم، في ظل المساعي الأميركية والروسية لبحث إطار أمني أوسع يتجاوز حدود الحرب الأوكرانية.

وتعكس هذه المواقف اتساع نطاق المفاوضات من البحث عن وقف للحرب إلى مناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا، في وقت لا تزال فيه مسألة السيطرة على الأراضي الأوكرانية والعلاقة مع الناتو من أبرز العقبات أمام التوصل إلى تسوية.