قضية "إنفيديا" تفرض نفسها على المحادثات الصينية الأميركية حول الذكاء الاصطناعي

يشير الباحث في معهد "بروكينغز"، كايل تشان، لوكالة فرانس برس، إلى أنه على الرغم من تأخر برامج الذكاء الاصطناعي الصينية عن نظيراتها الأميركية الأكثر تطورا، إلا أن بعض النماذج الصينية "تمتلك مستوى من القدرات قد يجعلها تطرح مشكلات خطيرة"

سيسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ، الأسبوع المقبل، إلى تجاوز تداعيات قضية شركة "إنفيديا"، والتوصل إلى أرضية مشتركة بشأن أمن الذكاء الاصطناعي، في ظل المخاوف المتزايدة إزاء المخاطر المرتبطة بهذا المجال.

ومن المقرر أن يناقش الرئيسان، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك)، التي تُعقد يومي الأربعاء والخميس في مدينة شنجن الصينية، مسألة إنشاء خط اتصال مخصص للأزمات بين بكين وواشنطن حول هذا الموضوع.

يأتي ذلك على وقع تطورات غير متوقعة، إذ تواجه شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة لصناعة الرقائق أزمة، بعد أن استقال رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على خلفية علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح بكين، يُشتبه في أنها ساعدت في الالتفاف على القيود الأميركية المفروضة على رقائق الشركة.

مع ذلك، يرى الباحث في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة، ديلان لو، في تصريحات لوكالة فرانس برس، أن هذه الفضيحة لن "تهيمن على جدول الأعمال"، ولن "تؤثر على العلاقة الشخصية بين ترامب وشي".

ويشير لو إلى أن الطرفين وجدا طريقة للتعامل مع القضايا التي "يختلفان فيها أو يتنافسان أو يسعيان لتحقيق أهداف متضاربة بشأنها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التعاون في المجالات التي يمكن لهما، لا بل يجب عليهما التعاون فيها".

وما يؤجج المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي، حوادث ارتبطت بشكل رئيسي بمختبرات أميركية، لكن رُصدت أيضا سلوكيات غير طبيعية في بعض النماذج الصينية.

ويشير الباحث في معهد "بروكينغز"، كايل تشان، لوكالة فرانس برس، إلى أنه على الرغم من تأخر برامج الذكاء الاصطناعي الصينية عن نظيراتها الأميركية الأكثر تطورا، إلا أن بعض النماذج الصينية "تمتلك مستوى من القدرات قد يجعلها تطرح مشكلات خطيرة".

من جانبه، يرفض دونالد ترامب الدعوات المطالبة بإبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأميركية الأكثر قوة، والتي قد تكون الأكثر خطورة أيضا، معتبرا أن ذلك قد يمنح الصين الأفضلية للتفوق.

وقال ترامب أخيرا، في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز" الأميركية، "لا أمانع وجود ضوابط وقائية، لكنني لا أريد أن نجد أنفسنا في مرتبة ثانوية بوضوح".

"تحكم بشري"

تمتلك بكين قواعد معقدة بشأن الذكاء الاصطناعي. وقال شي جينبينغ، خلال الصيف الفائت، إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يبقى خاضعا "للتحكم البشري باستمرار"، داعيا إلى المزيد من "التنظيمات والرقابة التقنية وأنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ".

وفي أيلول/سبتمبر، اتفق شي وترامب على إنشاء قناة اتصال عاجلة للتعامل مع الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، على أن تُحدّد آليات عملها في مدينة شنجن.

وتتعدد المخاطر في هذا المجال، بدءا من الاستخدامات العسكرية، والمراقبة الجماعية، والهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصولا إلى "الوكلاء" (برمجيات ذكية) الخارجين عن السيطرة، على غرار تلك التي طورتها شركة "أوبن إيه آي" الأميركية، والتي اخترقت مواقع إلكترونية، بينها بوابة بيانات صحية أسترالية.

وفيما تعتمد المختبرات الصينية أسلوبا متحفظا في الإفصاح عن الحوادث المحتملة، أعلن فريق من المحققين في الجرائم السيبرانية، يتخذ جزء منه مقرا له في كاليفورنيا، الشهر الماضي، عن رصد "أسطول" من الوكلاء المرتبطين بشركة "تينسنت" الصينية العملاقة، كانوا يبحثون عن معلومات تتعلق بتطبيق للخرائط.

شفافية

كما ذكرت شركات أمنية أميركية أن نماذج "كيمي" التابعة لشركة "مون شوت إيه آي"، ومقرها بكين، تمكنت من الاتصال بالإنترنت في حالات لم يكن ينبغي لها ذلك، أو أنها كانت قادرة على تقديم وصفات لتصنيع أسلحة بيولوجية.

من جانب آخر، أشارت "فانغسون إيه آي"، وهي شركة ناشئة في مجال الأمن انبثقت عن جامعة "تسينغوا" العريقة في بكين، إلى أن أحدث نموذج من شركة "ديب سيك" الصينية يُظهر "تحسنا ملحوظا في مستوى الأمان".

مع ذلك، لوحظت حالات عمد فيها النموذج، عند تلقيه تحذيرا بأن تشغيله سيتوقف، إلى تعطيل أمر الإيقاف ليتمكن من مواصلة العمل.

يشير المدير العام لشركة "فانغسون إيه آي"، شياوجيان لي، في تصريح لوكالة فرانس برس، إلى أن "النتائج تُظهر أن شركة ديب سيك تبذل جهودا أكبر بكثير لضمان الامتثال لمعايير السلامة، لكنها لا تعلن عن ذلك" بشكل صريح.

ويلفت لي إلى أن تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي بات مهمة معقدة، إذ يمكن لبعض هذه النماذج أن تعدّل إجاباتها بفعل إدراكها أنها تخضع للتقييم، داعيا المختبرات المعنية إلى مزيد من الشفافية.

مع ذلك، لا يتوقع المحللون تحقيق اختراق حاسم في شنجن.

ورغم أن ثقة دونالد ترامب في تفوق الولايات المتحدة قد تدفعه إلى دعم هذه المناقشات حول الذكاء الاصطناعي، إلا أن كايل تشان يؤكد أن "احتمال التوصل إلى اتفاق شامل، أو ما يعادل معاهدة للحد من التسلح، يظل ضئيلا للغاية في المستقبل المنظور".