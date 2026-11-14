موجز أنباء العالم السبت

وصل إلى بغداد جثمان النائب العراقي السابق، أحمد العلواني، الذي عُثر عليه ميتا خنقا في بيروت، ومن بروكسل حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على إتاحة دخول الجمعيات الإغاثية إلى قطاع غزة لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة.

أعلن البيت الأبيض أن الخميس المقبل سيشهد عقد قمة هي الأولى من نوعها، تجمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جينبينغ في الصين، ومن أوكرانيا قال الرئيس زيلينسكي إن واشنطن اقترحت انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" مقابل تنازلها لروسيا عن أراض شرقي البلاد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

قمة شي وترامب وبوتين

من المقرر أن يعقد دونالد ترامب وشي جينبينغ وفلاديمير بوتين، الخميس المقبل، في شينجن بالصين قمة هي الأولى من نوعها، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، مؤكدا أن رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا سيبحثون حرب إيران دون التطرق إلى النزاع في أوكرانيا.

الولايات المتحدة الأميركية

استؤنفت الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بعد تعليقها لساعات أمس، الجمعة، ما تسبب في حالة من الفوضى العارمة في المطارات، فيما حذرت السلطات من أن عودة حركة الطيران إلى ما كانت عليه ستستغرق بعض الوقت في أعقاب تعطل آلاف الرحلات.

وانتقد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم أمس الجمعة ما وصفه بـ"توظيف القانون الدولي كسلاح"، معتبرا بأنه أداة في يد النخبة، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن.

وفي خبر آخر، اصطدمت ناقلة نفط بسفينة سياحية كانت راسية في نهر الميسيسيبي الجمعة، ما أدى إلى انقلابها جزئيا، لكن تم التأكد من سلامة جميع ركابها البالغ عددهم نحو 180 شخصا.

إيران

أعلن الحرس الثوري والبحرية الإيرانية وقوع انفجارات واندلاع النيران في ثلاث ناقلات نفط، بعد اصطدامها بألغام في مضيق هرمز.

العراق

وصل جثمان النائب العراقي السابق، أحمد العلواني، الذي عُثر عليه ميتا خنقا في بيروت إلى بغداد، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

قطاع غزة

حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على أن تسمح بدخول المنظمات الإغاثية إلى غزة، لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة في القطاع.

فرنسا

تستعد فرنسا لتحركات احتجاجية جديدة يتوقع أن تركز على قضايا تراوح بين حماية الأطفال والتضخم، وصولا إلى معارضة مشروع قانون جديد يتعلق بالشرطة.

وأطلقت السلطات الفرنسية هذا الأسبوع سراح بلجيكية كانت محتجزة لتورطها المفترض في محاولة تفجير مقر "بنك أوف أميركا" في باريس نهاية آذار/ مارس، مع إبقائها تحت إشراف قضائي، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

أوكرانيا

اقترحت الولايات المتحدة على أوكرانيا التنازل عن أراض في شرقي البلاد لصالح روسيا مقابل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بحسب ما كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عقب مباحثات ثلاثية مكثفة خلال الأيام الماضية.

وأفرجت السلطات الأوكرانية عن جنرال في جهاز الأمن "إس بي يو" كان محتجزا للاشتباه بتورطه في قضية فساد خطيرة، وذلك بعد دفعه كفالة مالية بقيمة 1,2 مليون دولار.

جنوب السودان

أرجأ جنوب السودان مجددا أول انتخابات في تاريخه كانت مقررة في 22 كانون الأول/ ديسمبر إلى 11 شباط/ فبراير 2027، في وقت تشهد الدولة الأحدث عهدا في العالم معدلات فساد مرتفعة وصراعات عرقية تحول دون الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

نيجيريا

قُتل أكثر من 50 شخصا في اشتباكات بين عصابات إجرامية ومجموعات أهلية محلية مسلحة في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق وكالة "فرانس برس".

كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إتمام المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاقية واسعة النطاق للتجارة الحرة مع الفيليبين، في ظل سعي أوتاوا إلى الحد من اعتمادها التجاري على الولايات المتحدة.