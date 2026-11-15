الأردن: الإعدام لثلاثة مدانين بتنفيذ الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكرك

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، بإعدام ثلاثة مدانين بتنفيذ هجوم مسلح في بلدة حمود بمحافظة الكرك، أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، فيما شملت الإدانات جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب، مع قابلية الحكم للطعن أمام محكمة التمييز.

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأحد، أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق ثلاثة مدانين بتنفيذ هجوم مسلح على كنيسة في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، وفق ما ورد في بيان المحكمة.

وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب عدة جرائم، أبرزها تنفيذ أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل أشخاص، واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية، إضافة إلى التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

كما أدانت المحكمة أحد المتهمين بتقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل أعمال إرهابية، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر قابل للطعن أمام محكمة التمييز، ويُحال إليها بحكم القانون.