انفجارات وصفارات إنذار في البحرين وإيران تعلن استهداف قاعدة أميركية بمسيّرات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، استهداف نظام رادار أميركي للدفاع الجوي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، بست طائرات مسيّرة، دون الكشف عن حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

أفراد من الحرس الثوري الإيراني أمام صورة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في طهران، 2 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

دوت انفجارات في البحرين، صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار، فيما أعلنت إيران استهداف قاعدة عسكرية أميركية في البحرين بطائرات مسيّرة، في هجوم جديد يأتي وسط تصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة منذ اندلاع الحرب على إيران.

وأفادت مصادر صحافية سماع انفجارات قرابة الساعة السادسة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار. ونشرت السلطات البحرينية تحذيرات للسكان دعتهم فيها إلى التوجه نحو أماكن آمنة، من دون تحديد مصدر التهديد.

وحضّت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين، في منشور عبر منصة "إكس"، على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وبعد وقت قصير، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت نظام رادار للدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين، باستخدام ست طائرات مسيّرة.

وكان الحرس الثوري قد أعلن، الجمعة، مسؤوليته عن هجوم استهدف نظام رادار أميركيًا في البحرين، في أول هجوم من نوعه على دولة خليجية منذ مطلع أيلول/ سبتمبر. وفي المقابل، قالت القوات الأميركية إنها اعترضت وأسقطت مسيّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.

وفي البحرين قاعدة بحرية أميركية رئيسية، وتُعد من الدول الخليجية التي تعرضت لهجمات إيرانية متكررة منذ اندلاع الحرب، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

ومنذ اندلاع الحرب، استهدفت إيران سفنًا تحاول عبور مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الإستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية، والذي كان يمر عبره نحو خُمس الإمدادات المستهلكة عالميًا قبل الحرب، مشترطة الحصول على إذنها لعبور المضيق.

وفي المقابل، تفرض الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية.