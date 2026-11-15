قاليباف: إيران لن تقبل باستمرار حالة "لا حرب ولا سلم"

رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يحذّر واشنطن من تجديد الهجمات، مؤكدًا أن طهران لن تبقى في حالة "لا حرب ولا سلم"، وأن قواتها ستحدد نطاق الحرب المقبلة، فيما أعلن استمرار إنتاج الصواريخ وافتتاح مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض.

حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، الولايات المتحدة من شن هجوم جديد على بلاده، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد نطاق الحرب ومناطق امتدادها في حال تجدد الهجمات الأميركية، وأن طهران لن تقبل باستمرار حالة "لا حرب ولا سلم"، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن قاليباف قوله، خلال جلسة للبرلمان، إن إيران تواصل إنتاج الصواريخ رغم ظروف الحرب، مشيرًا إلى افتتاح مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض، دون تحديد موعد افتتاحها أو الكشف عن تفاصيل إضافية بشأنها.

وقال قاليباف إن "هذا ليس مجرد إنجاز تقني ودفاعي، بل هو أيضًا رمز للتحول الإستراتيجي في المنطقة. لن نبقى في حالة لا حرب ولا سلم".

ووجّه تحذيرًا إلى واشنطن، قائلًا: "إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ مرة أخرى، فإن القوات المسلحة الإيرانية، بقدراتها وإرادتها، هي من ستحدد جغرافيا الحرب".

وكان المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، قد استخدم تعبير "لا حرب ولا سلم" في آب/ أغسطس 2018، للتعبير عن رفض الحرب والتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أعقاب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتصاعد التوتر بين البلدين.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نيسان/ أبريل الماضي، فيما تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في تموز/ يوليو، وسط تعثر المساعي لإنهاء الحرب.

وتتواصل جهود الوساطة التي تقودها قطر وباكستان بين واشنطن وطهران لإحياء المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعالج الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في مضيق هرمز.