شلل الطيران الأميركي: خلل تقني يكشف تحديات تحديث شبكة المراقبة الجوية

أعاد الحادث تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه تحديث شبكة المراقبة الجوية الأميركية، التي تعتمد في أجزاء منها على تجهيزات واتصالات يعود تاريخها إلى عقود...

توقعت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية عودة حركة الرحلات إلى طبيعتها بحلول مساء الأحد، بعد استمرار إلغاء آلاف الرحلات وتأخر أخرى إثر عطل تقني واسع أصاب شبكة الاتصالات والمراقبة الجوية، وأدى إلى وقف عمليات الإقلاع في أنحاء الولايات المتحدة لأكثر من أربع ساعات، وسط تحقيق في احتمال ارتباط الخلل بأعمال تحديث للبنية التحتية القديمة.

وقال مدير الإدارة، براين بيدفورد، إن شركات الطيران تواصل معالجة تداعيات التوقف الذي وقع مساء الجمعة، وأثر في حركة السفر الداخلية والدولية، رغم رفع القيود والسماح باستئناف عمليات المغادرة.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أدى العطل إلى إلغاء أكثر من 6 آلاف رحلة السبت، بعد اضطرابات واسعة طاولت نحو ربع الرحلات اليومية في الولايات المتحدة، التي يبلغ عددها قرابة 45 ألف رحلة.

وأوضح وزير النقل الأميركي، شون دافي، أن التحقيقات الأولية تركز على أعمال صيانة أجرتها شركة "إل 3 هاريس" المتعاقدة مع إدارة الطيران الفيدرالية، لاستبدال خطوط اتصالات نحاسية قديمة بكابلات ألياف ضوئية.

وأشار إلى أن المشكلة بدأت خلال استبدال أحد أجهزة توجيه الاتصالات، ما تسبب في تدفق طلبات اتصال متكررة إلى أجهزة أخرى داخل الشبكة، وأدى إلى تحميل زائد أثر في استقرار أنظمة الاتصالات وبيانات الرادار المستخدمة في إدارة الحركة الجوية.

وأوضح دافي أن النظام سجل أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوانٍ، ما تسبب في اضطرابات متقطعة بالاتصال بين المراقبين الجويين والطائرات، إضافة إلى انقطاعات في تدفق بيانات الرادار.

وأكد أن التحقيق لم يحسم بعد ما إذا كان الخلل ناجمًا عن خطأ في التركيب أو التشغيل من جانب المتعاقد، أم عن جهاز توجيه معيب.

من جانبها، أعلنت شركة "إل 3 هاريس" تعاونها مع إدارة الطيران الفيدرالية لتحديد الظروف التي أدت إلى توقف الرحلات، مؤكدة أنها تتعامل بجدية مع تداعيات الحادث على المسافرين وشركات الطيران وعمليات المراقبة الجوية.

وأوضحت الشركة أنها أنجزت، بالتعاون مع شركائها وإدارة الطيران، أكثر من 70% من أعمال تحويل شبكة الاتصالات الجوية من الخطوط النحاسية القديمة إلى الألياف الضوئية، من دون تحديد مسؤولية مباشرة عن العطل الأخير.

وأفادت وزارة النقل الأميركية بأن قرار وقف الإقلاع اتُخذ احترازيًا بعد رصد اضطرابات في أنظمة الاتصالات والرادار، مشيرة إلى أن مراقبي الحركة الجوية والطيارين تمكنوا من التعامل مع آلاف الرحلات بأمان خلال فترة التعطل.

وبحسب الوزارة، جرى إيقاف إقلاع أكثر من 3500 رحلة، قبل استئناف أكثر من 8 آلاف عملية طيران مساء الجمعة عقب رفع القيود.

ورغم استعادة تشغيل المجال الجوي، استمرت الاضطرابات السبت نتيجة اختلال جداول الرحلات وتوزيع الطائرات والطواقم.

وأوضح مستشار الطيران، أندرو تشارلتون، لوكالة "أسوشيتد برس"، أن تأخر رحلة واحدة قد ينعكس على سلسلة طويلة من الرحلات اللاحقة، لأن الطائرات المستخدمة في النقل التجاري تنتقل بين وجهات متعددة وفق جداول مترابطة.

وأضاف أن هذا التأثير يكون أكثر تعقيدًا في الرحلات الطويلة العابرة للمحيطين الأطلسي والهادئ، إذ يؤدي تأخر وصول الطائرات إلى اضطراب مواعيد المغادرة من مطارات أخرى.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن شركة تحليلات الطيران "سيريوم" أن نحو 1.5 مليون مسافر كانوا مدرجين على جداول المغادرة من المطارات الأميركية عبر قرابة 11 ألف رحلة خلال الفترة التي أعقبت بدء التعطل مساء الجمعة.

ولا تعكس هذه الأرقام حصيلة نهائية للمسافرين المتضررين، وإنما حجم حركة السفر التي كانت مقررة خلال فترة الاضطراب.

وأعاد الحادث تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه تحديث شبكة المراقبة الجوية الأميركية، التي تعتمد في أجزاء منها على تجهيزات واتصالات يعود تاريخها إلى عقود.

ونقلت "رويترز" عن بيدفورد أن أكثر من 300 منشأة للمراقبة الجوية في البلاد تعمل باستخدام أنظمة تقنية منفصلة أحيانًا، وتعتمد على حواسيب وشبكات اتصالات قديمة لا تتبادل البيانات بالكفاءة المطلوبة.

وأشار إلى أن استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية لا يكفي وحده لمعالجة هذه المشكلات، ما لم يترافق مع تحديث شامل لبنية الشبكة وأنظمة تبادل المعلومات.

وكانت حوادث سابقة قد كشفت نقاط ضعف في البنية التحتية للاتصالات الجوية، بينها انقطاع إقليمي وقع بعدما تضرر خط احتياطي في نيوجيرسي خلال أعمال بناء، عقب تحويل الاتصالات إليه بسبب مشكلة في الخط الرئيسي.

وتختلف تلك الواقعة عن العطل الأخير، لكنها تبرز أهمية توفير شبكات احتياطية قادرة على ضمان استمرار الاتصالات عند تعطل أحد مكونات النظام.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، حذر "مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي" من مخاطر مرتبطة ببرنامج تحديث أنظمة المراقبة الجوية، مشيرًا إلى غياب تقدير شامل وموثق لتكاليف المشروع طوال دورة تشغيله.

وأوضح المكتب أن التقديرات المالية المتاحة لا تشمل جميع النفقات الحكومية وتكاليف التشغيل والمراحل اللاحقة، ما يحد من قدرة الجهات المعنية على تحديد الالتزامات المالية الكاملة للبرنامج.

كما كشف التقرير أن إدارة الطيران الفيدرالية لم تضع جدولًا زمنيًا موحدًا ومتكاملًا لتنفيذ المرحلة الأولى من التحديث، رغم وجود 11,389 جدولًا منفصلًا للمشروعات المرتبطة بها.

وحذر من أن غياب التنسيق الشامل بين هذه المشروعات قد يؤدي إلى تعارض أعمال التركيب والصيانة في المواقع نفسها، وزيادة الاضطرابات التشغيلية وتأخير تنفيذ التحديثات المطلوبة.

وتستهدف المرحلة الأولى من البرنامج تحديث أنظمة الاتصالات والمراقبة والطقس والتدريب بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2028، فيما تشمل المرحلة الثانية تطوير أنظمة آلية لتتبع الطائرات وتحسين إدارة الحركة الجوية.

وكان الكونغرس الأميركي قد خصص 12.5 مليار دولار لدعم البرنامج في يوليو/ تموز 2025، مع توجيه معظم التمويل إلى تنفيذ المرحلة الأولى.

أما المرحلة الثانية، فلم يكن قد حُدد موعد لبدئها أو استكمالها عند إعداد التقرير الرقابي.

وأوصى "مكتب المحاسبة الحكومي" بوضع تقديرات مالية موثوقة وجدول تفصيلي متكامل، محذرًا من أن ضعف التخطيط قد يؤدي إلى تجاوز التكاليف والمواعيد المحددة، وإطالة الاعتماد على أنظمة قديمة معرضة للأعطال.

ولا يربط التقرير الرقابي بصورة مباشرة بين هذه المخاطر والعطل الذي وقع الجمعة، إذ لا تزال التحقيقات الفنية جارية لتحديد سببه ومسؤولية الأطراف المعنية.

وفي الوقت الذي تعمل فيه السلطات الأميركية على استعادة انتظام حركة الرحلات، يضع الحادث برنامج تحديث المراقبة الجوية تحت تدقيق متجدد، خصوصًا بشأن كيفية تنفيذ أعمال الاستبدال والصيانة من دون تعريض عمليات الطيران لاضطرابات واسعة.