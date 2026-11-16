إيران ترفض تفتيش منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب

ترفض إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء الحرب وتلبية واشنطن لشروطها، واعتبرت أن هذا الطلب "يهدف على الأرجح لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية".

قال مسؤول إيراني رفيع، إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة إلا بعد انتهاء الحرب وتلبية الولايات المتحدة لشروطها.

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جاءت التصريحات بعد أيام على دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران لاتّخاذ خطوات تتيح استئناف عمليات التفتيش المُعلقة منذ الحرب الإسرائيلية في حزيران/ يونيو 2025، عندما استهدفت الولايات المتحدة كذلك مواقع نووية إيرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي في مقابلة متلفزة "لن نتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى المنشآت قبل تلبية شروط إيران وانتهاء الحرب بشكل دائم".

تعرّضت المنشآت النووية الإيرانية للاستهداف مجددا أثناء الحرب الأميركية الإسرائيلية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير عندما أدت الهجمات إلى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وزار مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة بوشهر النووية في أيلول/ سبتمبر لكن لم يُسمح لهم بالوصول إلى مواقع أخرى تعرّضت للقصف بينها فوردو ونطنز وأصفهان.

واعتبر غريب آبادي، بأن طلب الوكالة تفتيش المنشآت المتضررة "يهدف على الأرجح لتقييم مدى فاعلية الأسلحة الأميركية".

ولم تحقق الجهود الرامية لوضع حد للحرب أي تقدّم يذكر. وتشمل مطالب طهران من الجانب الأميركي الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة ورفع العقوبات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وأفاد مسؤولون إيرانيون بأن المحادثات بشأن برنامج الجمهورية الإسلامية النووي ستأتي في مرحلة لاحقة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن الجيش الأميركي رصد مكافأة قدرها 20 مليون دولار لقاء أي معلومات عن برنامج إيران النووي، في خطوة وصفتها طهران بـ"البغيضة".

إيران تدعو لإنشاء آلية إقليمية لضمان أمن إمدادات الطاقة

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، إلى إنشاء آلية إقليمية مستدامة لضمان أمن إمدادات الطاقة ونقلها، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال عراقجي، إن التجارة والنقل والطاقة تمثل الركائز الأساسية الثلاث لمنظمة التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى تزايد أهمية المنظمة في ظل الظروف الدولية الراهنة. وشدد على ضرورة ترجمة التعاون بين الدول الأعضاء إلى خطوات عملية وملموسة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأضاف أن تعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والطاقة من شأنه الحد من مواطن الضعف الاقتصادي، ولا سيما تلك الناجمة عن الاعتماد على أطراف خارجية. وأشار عراقجي إلى أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية أثرت على أمن الطاقة في المنطقة، ما جعل تعزيز التعاون بين دول المنظمة، خصوصا في قطاع الطاقة، ضرورة ملحة.

وأكد الحاجة إلى إنشاء آلية إقليمية آمنة ومستدامة لإمدادات الطاقة ونقلها، بما يعزز القدرة الجماعية للدول الأعضاء على مواجهة التطورات الجيوسياسية المفاجئة والتحديات المرتبطة بها.

وفي سياق متصل، قال عراقجي إن بلاده أعطت الأولوية للدبلوماسية على الدوام، إلا أن الولايات المتحدة لم تختر هذا المسار، وفق تعبيره. وجدد تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية انعدام الأمن في الخليج ومضيق هرمز، معتبرا أن الأوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة ناجمة عن أفعالهما.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي "إيكو" 10 دول، هي؛ تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان وأذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان وقرغيزيا وكازاخستان. وتهدف المنظمة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائها، ويقع مقر أمانتها العامة في العاصمة الإيرانية طهران، فيما يوجد مكتبها الاقتصادي في تركيا.