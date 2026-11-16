الحرس الثوري الإيراني يعلن انفجار ناقلتي نفط جنوبي مضيق هرمز ويحذر السفن من العبور

أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما بعد اصطدامهما بألغام بحرية جنوبي مضيق هرمز، محذرًا السفن من عبور الممر الذي قال إنه ملغم، ومتوعدًا بالتعامل بحزم مع الناقلات المخالفة للتعليمات الإيرانية.

إيرانيون على الواجهة البحرية في مدينة بندر عباس، المطلة على مضيق هرمز، وسط التوترات مع الولايات المتحدة، 12 أيلول 2026 (Getty Images)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الإثنين، انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور الممر الجنوبي لمضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات العسكرية والقيود الإيرانية المفروضة على حركة الملاحة في الممر المائي الإستراتيجي.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الناقلتين كانتا تعبران المنطقة تحت حماية مقاتلات أميركية، واتهمهما بمخالفة التعليمات الإيرانية المتعلقة بالمرور في المضيق.

وحذّر من أن الممر الجنوبي لمضيق هرمز بات ملغمًا، داعيًا السفن إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الإيرانية، ومتوعدًا بالتعامل بحزم مع الناقلات التي تخالفها.

وأضاف أن ست ناقلات نفط تعرضت لحوادث أدت إلى اشتعال النيران فيها وغرقها في مضيق هرمز منذ أمس الأحد، محمّلًا السفن التي لا تلتزم بالتعليمات مسؤولية المخاطر التي تتعرض لها.

واعتبر الحرس الثوري أن إجراءاته في المضيق تأتي ردًا على الحصار المفروض على إيران وما وصفه بانتهاك التعليمات المنظمة للملاحة، مشددًا على أن السفن التي تستجيب للتعليمات الأميركية وتحاول العبور خلافًا للتحذيرات الإيرانية ستواجه عواقب خطيرة.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي بأن حاملة الطائرات "روزفلت" قد وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".

وتأتي هذه التطورات في ظل المواجهة بين طهران وواشنطن بشأن السيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية، فيما تصر طهران على ضرورة حصول السفن على موافقتها قبل عبور المضيق.

وكانت البحرية الإيرانية والحرس الثوري قد أعلنا، السبت، وقوع حوادث طالت ثلاث ناقلات نفط، قالا إنها اصطدمت بألغام بحرية واشتعلت فيها النيران، بينها ناقلتان في جنوب المضيق وأخرى شرقه.

ولم تُعلن السلطات الإيرانية أسماء السفن أو جنسياتها، كما لم تتوفر معلومات مستقلة تؤكد جميع تفاصيل الرواية الإيرانية. في المقابل، تقول الولايات المتحدة إنها أزالت الألغام من الممرات الرئيسية للمضيق.