الشرطة الفرنسية تحظر احتجاجات قرب بعض المدارس والجامعات في باريس

حظرت شرطة باريس التجمعات والمسيرات غير المصرح بها في محيط 10 مدارس ثانوية و5 جامعات بينها كليات سوربون، إثر حراك طلابي ونقابي مستمر منذ شهرين ضد تردي التعليم والتضخم، أسفر عن توقيف 1548 شخصاً وأعمال تخريب.

حظرت الشرطة في باريس، الأحد، تنظيم احتجاجات قرب 10 مدارس ثانوية وخمس جامعات، وسط حركة احتجاجية مستمرة منذ شهرين.

ويمنع هذا الحظر التجمعات أو المسيرات غير المصرح بها في نطاق 100 متر من تلك المواقع، اعتبارا من الإثنين حتى الجمعة.

وبدأ تلاميذ المدارس الثانوية منتصف أيلول/ سبتمبر، إغلاق مداخل المدارس احتجاجا على الظروف المتردية داخل الصفوف، ثم انضم طلاب الجامعات إلى الحراك الذي سرعان ما انتشر في أنحاء فرنسا وتداخل مع تظاهرات أخرى نظمتها نقابات بسبب التضخم وكلفة المعيشة.

ويسري الحظر الذي فرضته الشرطة على 10 من نحو 150 ثانوية في العاصمة الفرنسية وعلى جامعات بما فيها كليات تابعة لجامعة سوربون.

وذكر قائد شرطة باريس، باتريس فور، أن الحظر ضروري بسبب "الاضطرابات والاحتجاجات العديدة حول بعض المدارس الثانوية ومعاهد التعليم العالي في باريس ومحيطها، في إطار حراك اجتماعي واسع ومتواصل يتسم بالعنف".

وقال إنه تم توقيف 1548 شخصا منذ بدء الاحتجاجات، فيما تعرضت مبان عامة للتخريب.

وأشار إلى أن عمليات إغلاق المدارس الثانوية والجامعات كان ينفّذها "في معظم الأحيان أقلية من الطلاب" كانوا يمنعون الآخرين من تلقي التعليم.