بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا تحض إسرائيل على السماح فورا بدخول المساعدات إلى غزة

طالب وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا إسرائيل بإدخال الإغاثة و150 ألف خيمة عالقة لغزة فورا ودون عوائق، بعدما أغرقت الأمطار الغزيرة عشرات آلاف خيام النازحين وأودت بحياة خمسة أشخاص بينهم أطفال، وسط تواصل الغارات الإسرائيلية.

حضّ وزراء خارجية بريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا، الأحد، إسرائيل على السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول "فورا وبسرعة ومن دون عوائق" إلى قطاع غزة المدمّر الذي شهد أمطارا غزيرة، وفق بيان مشترك.

وجاء في البيان: "نحضّ اليوم الحكومة الإسرائيلية (...) على إتاحة وصول الإغاثة الإنسانية فورا وبسرعة ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة. ويجب فتح المعابر والسماح بإدخال الخيام".

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تسبّبت الأمطار الغزيرة في القطاع بغرق عشرات الآلاف من خيام النازحين، واستشهاد خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، بحسب الدفاع المدني الفلسطيني، ومستشفيات.

وجاء في البيان أن هذه التساقطات "فاقمت المعاناة"، وسط مخاوف من وضع مأسوي مع اقتراب الشتاء.

وأكّد الموقّعون على البيان أن 150 ألف خيمة وإمدادات حيوية أخرى "عالقة" على الحدود ويمنع دخولها إلى غزة.

ورغم أن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة قد أدى إلى تراجع كبير في الأعمال القتالية، تواصل إسرائيل شن غارات داخل القطاع بشكل يومي، وقد تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة.