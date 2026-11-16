بكين تؤكد قمة ثلاثية تجمع شي وترامب وبوتين في شنزن الخميس

أكدت الصين عقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس شي جينبينغ بنظيريه الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، الخميس المقبل في مدينة شنزن، في لقاء غير مسبوق بين قادة الدول الثلاث، وسط ترقب للملفات السياسية والدولية التي ستبحثها القمة.

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أن الرئيس شي جينبينغ سيعقد قمة ثلاثية تجمعه بنظيريه الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس المقبل، 19 تشرين الثاني/نوفمبر، في مدينة شنزن جنوبي البلاد، في لقاء هو الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان مقتضب، إن شي سيستضيف الاجتماع بمشاركة ترامب وبوتين، من دون الكشف عن جدول أعمال القمة أو الملفات التي ستُطرح خلالها، كما لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة اللقاء والنتائج المتوقعة منه.

وتكتسب القمة أهمية خاصة بالنظر إلى مشاركة قادة أكبر ثلاث قوى دولية، في ظل التوترات الجيوسياسية والتنافس على النفوذ العالمي، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والعلاقات الأميركية الصينية والملفات الأمنية والاقتصادية الدولية.

ويأتي الإعلان الصيني في وقت تتزايد فيه التحركات الدبلوماسية بين القوى الكبرى، وسط ترقب لما قد يسفر عنه الاجتماع من تفاهمات أو مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية.