روسيا تعلن إسقاط نحو 139 مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو

أعلنت روسيا، صباح اليوم الإثنين، إسقاط نحو 139 طائرة مسيّرة قالت إنها استهدفت موسكو خلال الليل، في هجوم يأتي قبل أيام من قمة مرتقبة تجمع بوتين وترامب وشي جينبينغ في الصين.

محققون في موقع انفجار سيارة أُصيب فيه المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق بجروح خطيرة، في موسكو، 13 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

أعلنت السلطات الروسية، صباح اليوم الإثنين، اعتراض نحو 139 طائرة مسيّرة خلال الليل، قالت إنها كانت تستهدف العاصمة موسكو، في هجوم واسع يأتي قبل أيام من القمة المرتقبة التي ستجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ في الصين.

وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، في سلسلة منشورات عبر تطبيق "تلغرام"، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية تمكنت من إسقاط المسيّرات خلال الليل وحتى ساعات صباح اليوم الإثنين.

وأشار سوبيانين إلى أن فرق الطوارئ تعمل في المواقع التي سقطت فيها حطام المسيّرات، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وتأتي الهجمات في ظل تصاعد المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، إذ كثفت كييف في الفترة الأخيرة هجماتها داخل الأراضي الروسية، مستهدفة منشآت إستراتيجية، بينها منشأة بتروكيماوية كبرى ومصفاة نفط وموقع لإنتاج المعدات العسكرية.

ويتزامن الهجوم مع استعدادات لعقد قمة في مدينة شينزين الصينية، ستكون الأولى التي تجمع بوتين وترامب وشي جينبينغ. ورغم أهمية اللقاء، أفاد مسؤولون أميركيون بأنه لا يُتوقع أن تتصدر الحرب الروسية الأوكرانية جدول المباحثات.

وتقترب الحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 من دخول عامها الخامس، وسط استمرار العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة بين الطرفين.