عودة تدريجية لحركة الطيران إلى طبيعتها في الولايات المتحدة

بعد اضطرابات واسعة استمرت 3 أيام، بدأت حركة الطيران تعود تدريجيا إلى طبيعتها في الولايات المتحدة إثر وقف إقلاع الرحلات لعدة ساعات الجمعة بسبب خلل.

بدأت حركة السفر جوا تعود تدريجيا إلى طبيعتها في الولايات المتحدة، الإثنين، بعد اضطرابات واسعة استمرت ثلاثة أيام في أعقاب أمر صدر عن سلطات الطيران الأميركية بوقف إقلاع الرحلات بسبب خلل.

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يُعد قرار وقف إقلاع الرحلات الذي صدر بعد ظهر الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة، المرة الثانية فقط التي يصدر فيها توجيه مماثل على مستوى البلاد منذ تعليق حركة الطيران في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. وعزت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإجراء إلى خلل طرأ أثناء تحديث معدات الاتصالات.

وأُلغيت أكثر من 250 رحلة، صباح الإثنين، على صلة بالولايات المتحدة (أي رحلات داخلية ورحلات من الولايات المتحدة وإليها) كانت مقررة في اليوم ذاته، بحسب موقع "فلايت أوير" لتعقّب حركة الطيران.

يعد ذلك تحسنا كبيرا مقارنة بإلغاء أكثر من 2300 رحلة أُلغيت الأحد.

وسُجّلت تأخيرات في أكثر من 700 رحلة على صلة بالولايات المتحدة مقررة الإثنين، مقارنة مع أكثر من 10 آلاف في اليوم السابق.

وسعت إدارة ترامب لطمأنة المسافرين حيال كيفية حدوث فوضى من هذا النوع في أكبر قوة اقتصادية في العالم والتي لطالما تباهت بتفوقها في مجال التكنولوجيا.

وعزت السلطات الفوضى العارمة التي شهدها الطيران الجمعة إلى أعمال تحديث شابتها أعطال في كابلات اتصالات مراقبة الحركة الجوية. من جهته، حمّل ترامب إدارة سلفه جو بايدن المسؤولية، داعيا الكونغرس إلى إقرار تمويل لتحديث نظام ضبط حكة الطيران الأميركي المتقادم.

ولم يؤد وقف إقلاع الطائرات إلى حالة فوضى في حركة السفر في الولايات المتحدة فحسب، بل أثار مخاوف جديّة حيال البنى التحتية في البلاد.

ورفض وزير النقل شون دافي الدعوات إلى استقالته، مؤكدا أنه ورث بنية تحتية شديدة التقادم لمراقبة الحركة الجوية، تشمل بحسب قوله أجهزة رادار يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي.

وطالب بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وتحديثه، داعيا الكونغرس الذي يملك سلطة إقرار الإنفاق الحكومي إلى "الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة".

لكن الديمقراطيين سارعوا إلى الرد بأن الكونغرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين كان بإمكانه اتخاذ هذه الخطوة.