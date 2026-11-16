موجز أنباء العالم الإثنين

أقال العاهل السعودي قائد التحالف باليمن إثر تقدم الحوثيين، وتصاعد التوتر الإقليمي بوصول حاملة طائرات أميركية وإصابة ناقلة بهرمز وغارة إسرائيلية بلبنان، فيما أمر العراق باقتحام معقل لكتائب حزب الله، وسُجنت 64 شخصية بالبحرين، وأسقطت روسيا 1336 مسيّرة.

أعفى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، قائد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض دعما للحكومة في اليمن، فهد السلمان من منصبه، غداة تقدم الحوثيين المدعومين من إيران نحو مدينة عدن، مقرّ الحكومة، وانسحاب القوات الحكومية من مناطق جديدة مطلة على باب المندب.

إيران

قال مسؤول إيراني رفيع إن طهران لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة منشآتها النووية المتضررة، إلا بعد انتهاء الحرب، وتلبية الولايات المتحدة لشروطها.

وأصيبت ناقلة نفط، اليوم الإثنين، "بمقذوف غير محدد" أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما تسبب في نشوب حريق في غرفة المحركات من دون إصابات بشرية، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان بريطانيتان.

ووصلت حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى المنطقة، لترفع بذلك عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة مع السفن الحربية المرافقة لها في المنطقة إلى ثلاث، وسط تعثر محادثات إنهاء الحرب، وفق إعلام أميركي.

لبنان

شنّت إسرائيل، فجر الإثنين، غارة على منطقة جبلية عند الحدود اللبنانية السورية، وفق ما نقل الإعلام اللبناني الرسمي، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أغار على شحنة وسائل قتالية كانت في طريقها إلى حزب الله.

من جهة أخرى، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، من بيروت إنه ينبغي على حزب الله المدعوم من طهران أن ينزع سلاحه "طوعا"، مؤكدا أنه لا يمكن وجود "جيشين" في البلد.

إسرائيل

ندد اثنان من قادة المعارضة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بـ"محاولة انقلاب" من رئيس حكومة تصريف الأعمال، بنيامين نتنياهو، على خلفية تقارير صحافية أفادت بأن مكتبه سعى إلى تلفيق تهم في ظلّ تحريضه على الأحزاب العربية، قبيل انتخابات الشهر الماضي.

في سياق منفصل، عبّرت رابطة الصحافة الأجنبية، المجموعة الممثلة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد، الإثنين، عن قلقها إزاء اعتقال القوات الإسرائيلية صحافيا متعاونا مع وكالة "فرانس برس" في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى الإفراج عنه ما لم تقدم أدلة.

البحرين

أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، الإثنين، أحكاما بالسجن المؤبد على 64 متهما شيعيا من بينهم 57 رجل دين، وبالسجن 15 عاما على خمسة متهمين آخرين دينوا بتهم مرتبطة بالإرهاب على خلفية شبهات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني.

العراق

أمر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القوات الرسمية بدخول معقل كتائب حزب الله الموالية لإيران، وذلك في ظل توترات متزايدة بينه وبين الفصيل الذي نفى اتهامات بغداد له بتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بوسط البلاد.

برلين

يدلي ناجون من الإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الأقلية الإيزيدية في سورية والعراق في منتصف العقد الماضي، بشهاداتهم الإثنين، في برلين أمام لجنة لتقصي الحقيقة هي الأولى من نوعها، بعد 12 عاما على الفظائع التي شهدتها مناطق سيطرة التنظيم في البلدين.

الخرطوم

أدى قصف بمسيّرة للجيش السوداني إلى مقتل 15 شخصا في قرية في ولاية غرب كردفان من بينهم أربعة أطفال كانوا يلعبون كرة القدم، وفق ما أفاد مصدران.

عمّان

أعلنت السلطات الأردنية حظر تطبيق تلغرام في إجراء هدفه مكافحة "نشر التطرف"، وفق ما جاء في بيان، الإثنين.

موسكو

أعلنت روسيا أنها أسقطت خلال الليل 1336 مسيّرة أوكرانية مشيرة إلى أن كييف استهدفت الجسر الإستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

جنيف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول العالم، الإثنين، إلى فرض قواعد ملزمة في ما يتعلّق باستخدام منظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل والتي يُطلق عليها عادة اسم "الروبوتات القاتلة"، في الحروب.

إثيوبيا

اندلعت، الإثنين، في جنوب إثيوبيا اشتباكات جديدة بالأسلحة الثقيلة بين قوات مسلحة من منطقتي صومالي وأوروميا، على خلفية خلافات على الأراضي.

نيويورك

بدأت حركة السفر جوا تعود تدريجيا إلى طبيعتها في الولايات المتحدة، بعد اضطرابات واسعة استمرت ثلاثة أيام في أعقاب أمر صدر عن سلطات الطيران الأميركية بوقف إقلاع الرحلات بسبب خلل.

بنغلادش

أكدت رئيسة الوزراء البنغلادشية السابقة الشيخة حسينة، عزمها العودة إلى بلادها في كانون الأول/ ديسمبر، رغم صدور حكم بالإعدام بحقها.

بنوم بنه

ارجأت المنظمة الدولية للفرنكوفونية، الإثنين، انتخاب أمين عام جديد لها لمدة عام بعدما فشلت الدول الأعضاء في التوصل إلى توافق وسط خلاف حاد بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.