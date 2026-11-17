أعلنت قطر عن اجتماع مع وفد إيراني لاستكمال جهود الوساطة مع واشنطن، محذرة من أن التصعيد يُعدّ تحديا للجهود الدبلوماسية، بينما توعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برد غير مسبوق إثر تقارير عن تهديدات إيرانية.

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع سيُعقد اليوم مع وفد إيراني لاستكمال جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، محذّرة من أن أي تصعيد هو "تحدّ" لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وذلك بعدما جددت إيران استهدافها لمنشآت عسكرية أميركية في البحرين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالدوحة، تابعه مراسل الأناضول.

وقال الأنصاري إن جهود الوساطة مستمرة بين واشنطن وطهران، وإن هناك اجتماعا سيُعقد مع الجانب الإيراني اليوم.

وتابع أن الاجتماع سوف يستكمل جهود الاتصالات خلال الفترة الماضية في إطار تقليل الفجوة للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب.

ولم يحدد الأنصاري ما إذا كان الاجتماع سيُعقد في الدوحة أم في طهران أم في مكان ثالث.

وقال الأنصاري في إحاطة صحافية بالدوحة "لا شك أن أي تصعيد على الأرض هو تحدّ لجهود الوساطة في أي نزاع"، داعيا "جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس في هذه الفترة".

ترامب والتقارير بشأن هجوم إيراني محتمل

وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنّ سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، وذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنّ طهران تضع خططا لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته.

وقال ترامب: "سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل. نحن نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".

حريق في ناقلة إثر تعرضها لهجوم في مضيق هرمز

وتعرضت ناقلة غاز مسال لهجوم واحد على الأقل قبالة سواحل عُمان أثناء إبحارها في مضيق هرمز، ما تسبب باندلاع حريق في غرفة المحركات، وفق ما ذكرت هيئتان بحريتان بريطانيتان ووزير هندي، اليوم الثلاثاء، وسط تضارب الأنباء بشأن مصير طاقمها.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية (يو كاي ام تي او) ليل الإثنين - الثلاثاء، نقلا عن مصدر من طرف ثالث بتعرض "ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الاثنين، ما أدى إلى تعطّلها واندلاع حريق في غرفة المحركات. وأُفيد في البداية بأن أفراد الطاقم بخير".

وبعد ساعات، قالت الهيئة إنها تلقت بلاغا بأن السفينة التي لم تحدد اسمها أو العلم الذي ترفعه "تعرضت لضربة ثانية تسببت في اندلاع حريق على متنها"، مضيفة أن "أفراد الطاقم أصبحوا في عداد المفقودين، فيما لا يزال تقييم الأضرار غير متاح حتى الآن".

ومن جهتها، قالت شركة "فانغارد" البريطانية للأمن البحري، الثلاثاء، إنها على علم بـ"تعرض ناقلة الغاز البترولي المسال تارا غاز (TARA GAS) التي ترفع علم بنما لضربة أثناء عبورها مضيق هرمز".

وأضافت أن الهجوم "أدى إلى تعطّل السفينة واندلاع حريق في غرفة المحركات، فيما أُفيد بأن جميع أفراد الطاقم بخير".

وقالت الهيئتان البحريتان إن الحادث وقع "على بعد نحو 7 أميال بحرية (حوالي 13 كيلومترا) شمال خصب في سلطنة عُمان".

وفي الهند، أكّد وزير الموانئ والشحن والممرات المائية، سارباناندا سونوال، "استهداف ناقلة الغاز البترولي المسال تارا غاز التي ترفع علم بنما وتحمل على متنها 24 بحارا هنديا، بهجوم صاروخي في مضيق هرمز يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وأكدّ في منشور عبر منصة "إكس" أن "جميع المواطنين الهنود الـ24، وكل أفراد الطاقم المكون من 25 فردا بخير".

ومساء الإثنين، تعرضت ناقلة النفط التي تحمل اسم "أون فينيكس" (ON PHOENIX) وترفع علم بنما لهجوم بمقذوف غير محدد على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية (نحو 5,6 كيلومترات) من سواحل سلطنة عمان، وفق ما أفادت الهيئتان البحريتان نفسهما.

ومنذ اندلاع الحرب أواخر شباط/ فبراير بهجمات أميركية إسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيودا مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال، وتستهدف بانتظام السفن التي تحاول عبوره من دون إذنها.

وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، وساعدت ناقلات النفط على عبور المضيق الذي كان يمر عبره عادة قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي.