أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منظومة رادار أمريكية بقاعدة الشيخ عيسى في البحرين بمسيّرات ردا على انتهاكات المجال الجوي، بالتزامن مع انفجارات بالمنامة، ودعوة عمانية إيرانية بصنعاء لصون أمن الممرات البحرية واحتواء التوترات الإقليمية.

عرض صاروخ "ذو الفقار" الباليستي ومعدات عسكرية إيرانية خلال تجمع في مدينة كرج الإيرانية، 2 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه شنّ هجوما بمسيّرات استهدف منظومة رادار أميركية في البحرين، ردا على "الانتهاكات" الأميركية المتكررة للمجال الجوي الإيراني.

وذكر موقع "سباه نيوز" الإخباري التابع للحرس الثوري أن "طائرات مسيّرة قتالية تابعة للحرس الثوري نفّذت عملية دقيقة صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين".

ولفت إلى أن الهجوم جاء ردا على "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأميركية".

ودوت انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة إثر إرسال وزارة الداخلية تحذيرا عبر الهواتف من "وجود خطر"، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منظومة رادار أميركية في البحرين بمسيّرات.

وقالت وزارة الداخلية "تم إرسال هذا التنبيه نظرا لوجود خطر نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن وعدم إشغال الطرق الرئيسية إلا عند الضرورة حفاظا على السلامة العامة".

وزيرا الخارجية العماني والإيراني يؤكدان أهمية صون أمن الممرات البحرية

وفي سياق ذي صلة، أكّد وزيرا الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، والإيراني عباس عراقجي، خلال لقاء في مسقط الثلاثاء، أهميّة صون أمن الممرات البحرية وضرورة إعادة تنشيط مسارات التفاوض لإنهاء الحرب، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وبحث الجانبان "أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة الدوليّة، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأضافت الوكالة أن الوزيرين تطرّقا إلى التطورات الإقليمية و"الخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض".

وعلّق البوسعيدي على اللقاء في منشور، قائلا "بحثنا سبلا عملية لتعميق التعاون بين البلدين".

وأضاف: "تبادلنا وجهات النظر بشأن أحدث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة التحديات الإقليمية، وأكدنا مجددا على أهمية مواصلة الحوار والتشاور دعما لخفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية".

وأدت الحرب التي اندلعت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير إلى تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وفرضت طهران قيودا على حركة الملاحة عبر الممر المائي الإستراتيجي الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم.

وتطالب إيران السفن باستخدام مسار محدد عبر المضيق وتنسيق عبورها مع القوات المسلحة في البلاد، وتصف الممر الجنوبي الأقرب إلى السواحل العُمانية بأنه غير مصرح به.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، ما زاد من تقييد قدرة طهران على تصدير النفط وممارسة أنشطتها التجارية.

وأدت سلطنة عمان على مدى أعوام طويلة دور الوسيط في المفاوضات الشائكة بين الولايات المتحدة وإيران، وأسهمت في تسهيل التوصل الى الاتفاق النووي الذي انسحب منه إدارة دونالد ترامب أحاديا عام 2018، كما توسّطت بين البلدين مجددا خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي بدءا من 2025.

لكن في الحرب على إيران، وجدت السلطنة الواقعة على الجهة المقابلة لإيران من مضيق هرمز، نفسها مستبعدة من دور الوساطة التي قادتها باكستان وشاركت فيها قطر بشكل فاعل.

ورغم تعرضها لهجمات أقل من تلك التي شنّتها إيران باتجاه دول خليجية أخرى، تمسكت مسقط بموقف محايد وتواصل مع طهران، في وقت كانت واشنطن تريد من حلفائها الخليجيين دعما كاملا غير مشروط للحرب الإقليمية غير المسبوقة.