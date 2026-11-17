أعلنت الأمم المتحدة أن الهجمات بالمسيّرات سببت نحو 75% من الضحايا المدنيين بالسودان خلال العام الجاري، وسط حرب مستمرة منذ نيسان 2023 خلفت مقتل 200 ألف شخص وتهجير 13 مليوناً مسببة أكبر أزمات النزوح.

سودانيون نازحون يصلون إلى موقف للحافلات في الخرطوم في 22 سبتمبر 2026، بظل عودة عائلات إلى العاصمة (Getty Images)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات بالمسيّرات كانت مسؤولة عن سقوط نحو 75% من الضحايا المدنيين الذين تم التحقق من مقتلهم في السودان خلال العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى أن الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي اندلعت في نيسان/ أبريل 2023 أسفرت عن مقتل 200 ألف شخص بالمجموع.

وأجبر النزاع أكثر من 13 مليون شخص على الفرار، ما تسبب بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، بحسب منظمات إغاثية.

وذكرت الأمم المتحدة عبر مكتب مفوضها السامي لحقوق الإنسان، أنه من بين 2230 مدنيا قُتلوا في الفترة ما بين بداية كانون الثاني/ يناير ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر، سقط أكثر من 1630 منهم نتيجة هجمات نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة، وهي وسيلة باتت "تطغى على استخدام تكتيكات وأسلحة أخرى".

ورجّحت بأن تكون حصيلة الضحايا المدنيين الكاملة أعلى من ذلك.

واعتمد طرفا النزاع بشكل متزايد على المسيّرات القادرة على ضرب أهداف على بعد مئات الكيلومترات.

وأفاد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير عن وضع حقوق الإنسان في السودان، بأن الأشهر الستة الأولى من العام، شهدت "زيادة لا لبس فيها في ضربات الطائرات المسيّرة ضد المدنيين والأهداف المدنية".

وأضاف أن استخدام المسيّرات بات "من بين السمات البارزة للنزاع".

ولفت التقرير إلى أن "اقتصاد الحرب المتين والتدفق المستمر للأسلحة وأشكال الدعم الخارجي الأخرى مكّنت طرفي النزاع من مواصلة القتال مع استمرار اتساع رقعته وتطوره".

وأضاف بأن النزاع يحمّل المدنيين "ثمنا لا يطاق" في حين لا تزال آفاق التوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سلمي بعيدة المنال.