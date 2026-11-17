اتهمت اليابان طائرتين روسيتين باختراق مجالها الجوي جنوب غرب البلاد، الثلاثاء، وقدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى موسكو، بالتزامن مع تحركات عسكرية كورية جنوبية إثر دخول طائرات روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة لسيول.

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، رصد اختراق طائرتين روسيتين مشتبه بهما مجالها الجوي قرب جزيرة أوكينوشيما في جنوب غرب البلاد، مؤكدة توجيه احتجاج دبلوماسي شديد اللهجة إلى موسكو، على خلفية ما وصفته بانتهاك خطير لسيادتها وتهديد لأمنها القومي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، إن الطائرتين دخلتا المجال الجوي الياباني قرابة الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت المحلي، قرب منطقة فوكوكا، مشددًا على أن بلاده تعتبر الحادثة أمرًا "غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف كيهارا أن طوكيو نقلت احتجاجها إلى موسكو عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدًا أن انتهاك المجال الجوي الياباني يمثل مساسًا بسيادة البلاد وتهديدًا لأمنها.

وأوضح أن الطائرتين عبرتا مضيق تسوشيما، ثم حلّقتا بين جزيرة يوناغوني وتايوان، قبل أن تواصلا مسارهما باتجاه المحيط الهادئ.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر بين طوكيو وموسكو خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية توقيف صحافي ياباني بتهمة التجسس في روسيا، ومصادرة أصول شركة "جابان توباكو" هناك.

توتر إقليمي وتحركات عسكرية

وتزامن الإعلان الياباني مع تحرك عسكري كوري جنوبي، بعدما دفعت سيول بمقاتلات وأجرت مناورات تكتيكية، إثر دخول طائرات عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي التابعة لها، الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن عددًا غير محدد من الطائرات الروسية دخل المنطقة وغادرها فوق البحر الشرقي، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأكدت سيول أن الطائرات الروسية لم تخترق مجالها الجوي، موضحة أن الحادثة اقتصرت على دخولها منطقة تحديد الدفاع الجوي.

وتُعد مناطق تحديد الدفاع الجوي نطاقات عازلة خارج المجال الجوي السيادي للدول، وتُستخدم لرصد الطائرات العسكرية المقتربة والتعرف إلى هويتها، ولا تعني بالضرورة أنها جزء من المجال الجوي الوطني.

خلافات متواصلة بين طوكيو وموسكو

وليست هذه المرة الأولى التي تحتج فيها اليابان على تحركات عسكرية روسية قرب مجالها الجوي، إذ قدمت في عام 2024 احتجاجًا شديد اللهجة إلى موسكو، بعد اختراق طائرة دورية روسية مجالها الجوي ثلاث مرات، في أول حادثة مؤكدة من نوعها منذ عام 2019.

كما احتجت طوكيو في آب/أغسطس الماضي على زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي، وهي أراضٍ متنازع عليها بين البلدين، تُعرف في اليابان باسم "الأقاليم الشمالية"، واستولى عليها الاتحاد السوفياتي عام 1945.

وتلقي هذه التطورات بظلالها على العلاقات الروسية اليابانية، التي لا تزال تشهد توترًا على خلفية النزاع الإقليمي والخلافات الأمنية والسياسية المتواصلة بين الجانبين.