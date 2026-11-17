أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن"، اليوم، استنادًا إلى سبعة مسؤولين أميركيين، بأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس خططًا لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة ترامب بواشنطن، باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي.

كشفت معلومات استخباراتية أميركية جديدة أن إيران تعمل على إعداد خطط محتملة لاستهداف مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن، باستخدام قنبلة قذرة أو سلاح كيميائي، وفق تقرير حصري نشرته شبكة "سي إن إن"، استنادًا إلى إفادات سبعة مسؤولين أميركيين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية.

وبحسب التقرير، فإن الخطط الإيرانية، التي رصدتها أجهزة الاستخبارات الأميركية، تتضمن أهدافًا ومواقع محددة داخل العاصمة واشنطن، وأثارت تحركات واسعة داخل المؤسسات الأمنية الأميركية لوضع خطط احترازية لمواجهة أي هجوم محتمل.

لكن مصادر مطلعة على المعلومات شددت على أن هذه التحركات لا تعني أن هجومًا وشيكًا بات متوقعًا، بل تشير، في هذه المرحلة، إلى أن طهران تسعى إلى توفير خيارات إضافية لنفسها، من دون وجود دليل على أنها اتخذت قرارًا نهائيًا بتنفيذ أي من هذه الخطط.

ونقلت "سي إن إن" عن أحد المسؤولين الأميركيين قوله إن مدى امتلاك إيران العناصر والقدرات البشرية اللازمة لتنفيذ مثل هذه العمليات لا يزال موضع خلاف وتقييم داخل الأوساط الأمنية الأميركية.

تحركات أمنية واستعدادات أميركية

وأفاد مسؤولان بأن مسؤولين أميركيين عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لبحث سبل التصدي للتهديد المحتمل، ووصف أحد المصادر هذه الاستعدادات بأنها إجراءات احترازية ضرورية.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن الإدارة الأميركية تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكنها أكدت أنه "لا توجد في الوقت الراهن تهديدات موثوقة للأراضي الأميركية".

وأشارت المعلومات إلى أن التهديدات الإيرانية دفعت جهاز الخدمة السرية الأميركي إلى نقل وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى سكن عسكري الأسبوع الماضي، في إطار الإجراءات الأمنية المرتبطة بالتهديدات المحتملة.

ويرى مسؤولون أميركيون أن المعلومات الجديدة تعكس استعداد طهران لتوسيع نطاق المواجهة، في ظل تعرضها لضغوط متزايدة نتيجة الضربات العسكرية الأميركية المتواصلة والحصار الاقتصادي المفروض عليها.

معلومات عن مواد لصنع قنابل داخل الولايات المتحدة

وبحسب أحد المصادر التي تحدثت إلى "سي إن إن"، رصدت أجهزة الاستخبارات الأميركية اتصالات إيرانية تتضمن مزاعم عن تخزين مواد يمكن استخدامها في تصنيع قنابل داخل الولايات المتحدة.

ولا يزال المسؤولون الأميركيون منقسمين بشأن مدى مصداقية هذه المعلومات، لكنهم يرون أن من الممكن أن تكون إيران قد وضعت مسبقًا مواد نووية أو كيميائية داخل الأراضي الأميركية، يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة غير تقليدية.

وأشار أحد المصادر إلى أن تنفيذ هجوم من هذا النوع لا يستلزم بالضرورة تهريب عناصر مدربة إلى الولايات المتحدة، إذ يمكن لطهران، نظريًا، استقطاب أشخاص موجودين داخل البلاد لتنفيذ العملية.

وأوضح التقرير أن القدرة التقنية على تنفيذ مثل هذه الهجمات لم تتغير بالضرورة، لكن ما تغير، وفق التقديرات الاستخباراتية، هو الحافز الإيراني للجوء إلى خيارات تصعيدية.

ما هي القنبلة القذرة؟

وتختلف القنبلة القذرة عن السلاح النووي، إذ لا تعتمد على تفاعل انشطاري نووي، وإنما تستخدم متفجرات تقليدية لنشر مواد مشعة في المنطقة المستهدفة.

ورغم أنها أقل تدميرًا بكثير من القنبلة النووية، فإنها قادرة على نشر مواد إشعاعية والتسبب في تلوث مناطق واسعة، فضلًا عن إثارة الذعر وإلحاق أضرار صحية وبيئية.

ونقل التقرير عن أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية وصفه هذا النوع من الأسلحة بأنه "سلاح إرهاب وليس سلاحًا دقيقًا"، مشيرًا إلى أنه قد يتسبب في إصابة أشخاص بأمراض خطيرة ويجعل مناطق معينة غير صالحة للسكن.

مخاوف من استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية

ولفت التقرير إلى أن المخاوف الأميركية لا تقتصر على احتمال تنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة، إذ تراقب أجهزة الاستخبارات أيضًا معلومات تشير إلى إمكانية لجوء إيران إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤولين أميركيين، دفعت هذه المخاوف إلى إطلاق مسار موازٍ من الاستعدادات، يهدف إلى ضمان حصول الطواقم الدبلوماسية والاستخباراتية الأميركية في المنطقة على المعدات والتدريبات اللازمة للحماية من هجوم كيميائي محتمل.

وأعرب عدد من المسؤولين عن مخاوفهم من أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة لا تمتلك معدات الحماية أو التدريب الكافي للتعامل مع مثل هذا السيناريو.

إيران ترفض الاتهامات الأميركية

وفي أول رد على الاتهامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك هذه المزاعم، وقالت إن إيران تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف، أمرًا غير مشروع على الإطلاق.

وأضافت البعثة أنها ترفض بشكل قاطع ما وصفته بالادعاءات الكاذبة والمفبركة المتداولة في هذا الشأن، فيما لم يتضمن ردها نفيًا مباشرًا للمعلومات المتعلقة بخطط استخدام قنبلة قذرة داخل الولايات المتحدة.

من جهتها، أحالت وزارة الدفاع الأميركية الاستفسارات المتعلقة بالمعلومات الاستخباراتية إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي امتنع عن التعليق.

تداعيات الحرب والمفاوضات المتعثرة

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران عالقتين في مواجهة عسكرية وأمنية، وسط تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار الأميركي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وبحسب أحد المصادر الإقليمية التي تحدثت إلى "سي إن إن"، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد فرص التوصل إلى اتفاق، محذرًا من احتمال سعي أطراف داخل إيران، ولا سيما المتشددين أو العناصر التي استفادت من استمرار الحرب، إلى إفشال أي تقدم دبلوماسي عبر تصعيد عسكري أو أمني.

وفي المقابل، شدد أحد المسؤولين الأميركيين على أن القيادة الإيرانية تدرك أن تنفيذ هجوم باستخدام أسلحة غير تقليدية، سواء داخل الولايات المتحدة أو في الشرق الأوسط، قد يؤدي إلى رد أميركي شديد.

لكن المسؤول أشار إلى أن طهران قد تكون مستعدة للمخاطرة إذا وصلت قيادتها إلى قناعة بأن بقاء النظام نفسه بات مهددًا.