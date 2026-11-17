أعلنت السلطات الروسية اعتراض 321 طائرة مسيّرة خلال الليل، كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، ضمن هجوم قالت موسكو إنه شمل نحو 800 مسيّرة استهدفت المنطقة.

طواقم الطوارئ وقوات الأمن في موقع انفجار سيارة في العاصمة الروسية موسكو، يوم 13 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 321 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو خلال الليل، بحسب ما أعلن رئيس بلديتها.

وكتب سيرغي سوبيانين عبر قناته في "تلغرام" أن الدفاعات الجوية دمرت معظم نحو 800 طائرة مسيّرة أُطلقت في اتجاه المنطقة، مضيفا أنه "جرى تحييد 321 طائرة مسيّرة أثناء اقترابها من موسكو".

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت، يوم أمس الإثنين، اعتراض مئات المسيّرات الأوكرانية التي استهدفت مناطق روسية، بينها العاصمة موسكو، مشيرة إلى إسقاط 191 مسيّرة لدى اقترابها من العاصمة.

ويأتي الإعلان الجديد في سياق الهجمات المتواصلة بالمسيّرات بين روسيا وأوكرانيا، والتي باتت تشمل مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.

وتقترب الحرب التي بدأت بالغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 من دخول عامها الخامس، وسط استمرار العمليات العسكرية والهجمات المتبادلة بين الطرفين.