شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا وجويا وبالنيران الرشاشة ونفّذ عمليات تفجير استهدفت مناطق عدة بجنوب لبنان شملت وادي السلوقي، وشقرا، وقبريخا، وبيت ياحون، وحولا، والخيام، وزوطر الشرقية، ووادي زبقين.

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين واليوم الثلاثاء، قصفا مدفعيا وجويا بالتزامن مع إطلاق نيران رشاشة وتنفيذ عملية تفجير في جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، الثلاثاء، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت اليوم وادي السلوقي والجبال المحيطة ببلدتي شقرا وقبريخا في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيت ياحون في القضاء ذاته.

وشن الجيش الإسرائيلي ليلا غارة جوية على بلدة حولا في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع إطلاق نيران رشاشة باتجاه بلدة الخيام.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في أطراف بلدة زوطر الشرقية بقضاء النبطية، دون أن تتضح طبيعة الموقع المستهدف.

وفي قضاء صور، قصفت المدفعية الإسرائيلية وادي زبقين خلال ساعات الليل، وفق المصدر ذاته.

ولم تورد الوكالة معلومات عن وقوع قتلى أو مصابين جراء هذه الاعتداءات.