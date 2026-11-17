تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وفي تطورات دولية أخرى برزت ملفات الحرب الروسية الأوكرانية والتحركات المرتبطة بإيران في أوروبا والتوترات السياسية في تركيا وإسرائيل، إلى جانب تطورات في العراق وأفغانستان وأزمة "إنفيديا"؛ في ما يلي موجز أنباء العالم الثلاثاء:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ سلطات بلاده تتعامل "بمنتهى الجدية" مع أي تهديد محتمل لواشنطن، وذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنّ طهران تضع خططا لاستهداف مسؤولين كبار في إدارته.

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وقال ترامب "إذا كان هناك (مثل هذا التهديد) سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل"، مضيفا "آمل أن لا يكون الأمر كذلك، لكننا نأخذ الأمر بمنتهى الجدية لأنهم مجانين".

وانتقدت إيران التقارير ووصفتها بأنها "مختلقة".

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، استهداف منشآت أميركية في البحرين للمرة الثالثة منذ الجمعة بعد أكثر من شهرين على توقّف الضربات الإيرانية على دول خليجية في ظلّ تراجع وتيرة العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلنت البحرين أنها تصدّت لهجوم إيراني بعدما دوّت انفجارات في المنامة، فيما أفاد الحرس الثوري الإيراني باستهداف منظومة رادار أميركية في البلاد بمسيّرات.

وعقب ذلك حذّرت قطر من أن أي تصعيد في الحرب هو "تحدّ" لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، داعية الأطراف إلى "ضبط النفس".

في سياق متصل، تعرضت ناقلة غاز مسال لهجوم واحد على الأقل قبالة سواحل عُمان أثناء إبحارها في مضيق هرمز، ما تسبب باندلاع حريق في غرفة المحركات، وسط تضارب الأنباء بشأن مصير طاقمها.

العراق

شدد قيادي في كتائب حزب الله على أن الكتائب لن تنسحب من معقلها في جرف الصخر، رغم المهلة التي حددها له رئيس الوزراء علي الزيدي قبل دخول القوات المسلحة إلى المنطقة الواقعة جنوب بغداد.

روسيا/ الولايات المتحدة/ الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه قد يعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "إذا كان ذلك متاحا"، على هامش قمة أبيك التي ستشهد لقاء ثلاثيا يجمعهما بنظيرهما الصيني.

وقال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يرغب في لقائه بالصين التي يزورها هذا الأسبوع لعقد قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي والصيني.

من ناحيتها قالت الصين إنها "لا تملك معلومات" بشأن ما إذا كان ترامب سيلتقي كيم جونغ أون.

إسرائيل/ بريطانيا

تلتئم الهيئة العامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد له، في خطوة أولى نحو إنهاء قبضة رئيس الحكومة المنتهية ولايته، رغم استمرار محاولاته للبقاء في الحكم.

من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا فرض سلسلة من العقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تساهم في أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

روسيا/ أوكرانيا

انهار جزء من الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إلى أراضيها، في المياه بعدما استهدفت أوكرانيا هذا الموقع البارز لحركة النقل البري وسكك الحديد بصواريخ في هجوم ليلي كبير.

مقدونيا الشمالية/ اليونان

أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية أنّها أحبطت مخططا "إرهابيا، عملية اغتيال" كانت تستهدف شخصا في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران.

تركيا

داهمت الشرطة التركية مقر قناة "سوزجو" المؤيدة للمعارضة ومجموعتها الإعلامية في إسطنبول، ونفذت عمليات توقيف وعيّنت وصيا حكوميا لإدارتها؛ بحسب ما أعلنت المجموعة على "إكس".

من ناحية أخرى، أوقفت الشرطة التركية تسعة أشخاص ينتمون إلى تحالف كردي معارض تشكّل حديثا خلال عمليات دهم نفذتها فجرا في أنقرة ومدن جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية.

أفغانستان

زار القائد الأعلى لحركة طالبان أخوند زاده العاصمة الأفغانية كابُل، في خطوة قلما تحدث، وألقى كلمة داخل حرم جامعي تحدّث فيها عن "سلسلة الأحداث الاستثنائية" التي أعادت الحركة إلى السلطة عام 2021.

"إنفيديا"

أعلنت شركة "إنفيديا" الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية تشكيل لجنة للرقابة على شؤون الأمن القومي وضوابط التصدير، عقب إطاحة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على خلفية شبهات تجسس صينية.

وتستعد "إنفيديا" للإعلان عن أولى أرباحها منذ الفضيحة.