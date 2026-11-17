قصفت طائرات حربية أميركية موقعا للصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز ردا على مهاجمة طهران منظومة رادار أميركية في البحرين.

قال مسؤول أميركي، إن طائرات حربية عائدة للولايات المتحدة قصفت، الثلاثاء، موقعا للصواريخ في جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، واضعا ذلك في إطار الرد على "عدوان" من قبل قوات طهران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه، إن الطائرات الحربية "استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم دفاعا عن النفس"، وذلك ردا على "عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية".

وأفاد مسؤول إيراني في وقت سابق بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على جزيرة قشم، بعد ساعات من إعلان طهران استهداف منظومة رادار أميركية في البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن نائب محافظ هرمزغان أحمد نفيسي، إن "الهجوم الأميركي على مواقع عدة في جزيرة قشم لم يسفر عن أضرار في المناطق السكنية والتجارية" أو في البنى التحتية.

وأكد أن الوضع في الجزيرة "تحت السيطرة، وكل هيئات الإغاثة والخدمات والأجهزة التنفيذية في حالة تأهب قصوى".

وأفادت الوكالة الرسمية بسماع "دوي خمسة إلى ستة انفجارات في جزيرة قشم مساء الثلاثاء".

وأتى ذلك بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منظومة رادار أميركية في البحرين بمسيرات.

وذكر موقع "سباه نيوز" الإخباري التابع للحرس الثوري، إن "طائرات مسيرة قتالية تابعة للحرس الثوري نفذت عملية دقيقة صباح (الثلاثاء)، استهدفت منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين".

وأضاف أن الهجوم جاء ردّا على "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأميركية".

والضربات الإيرانية على البحرين في الأيام الأخيرة، تأتي بعد أكثر من شهرين على توقّف هجمات طهران على دول خليجية في ظلّ تراجع وتيرة العمليات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

وقلما أعلنت واشنطن شنّ هجمات على الجمهورية الإسلامية في الآونة الأخيرة. لكن الرئيس دونالد ترامب أكد في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، تنفيذ ضربة محدودة في جزيرة قشم استهدفت منشآت للدفاع الجوي.

ومنذ بدء الحرب عليها في أواخر شباط/ فبراير، فرضت إيران قيودا مشددة على حركة العبور في مضيق هرمز، وتعلن بانتظام استهداف سفن لا تسلك المسار الذي حددته بمحاذاة سواحلها.

وتفرض الولايات المتحدة منذ نيسان/ أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية في المقابل، وتقوم بمواكبة ناقلات نفط تعبر المضيق الذي كان قبل الحرب ممرا لنحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وفي الأسابيع الأخيرة أفادت طهران باندلاع النيران في ناقلات في المضيق، مؤكدة في كثير من الحالات أنها اصطدمت بألغام.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الثلاثاء، أن ثلاث ناقلات نفط اصطدمت بألغام بحرية أثناء محاولتها العبور.

وكان الجيش الأميركي قد أفاد مؤخرا بإزالة كل الألغام من المسارات الرئيسية عبر هذا الممر المائي.