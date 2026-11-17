أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة القصف الروسي الذي استهدف تجمعًا لسكان كانوا يتلقون مساعدات إنسانية في قرية كوميشوفاخا جنوب البلاد، مطلع الشهر الجاري، إلى 72 قتيلًا، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا القصف الروسي لمدرسة تحت الأرض في قرية كوميشوفاخا بمنطقة زابوريجيا الأوكرانية، 13 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الروسي الذي استهدف قرية كوميشوفاخا في منطقة زابوريجيا، جنوبي البلاد، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى 72 قتيلًا، فيما لا يزال أربعة أشخاص في عداد المفقودين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

واستهدفت الضربة الروسية، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر، مبنى مدرسة سابقًا كان يتجمع فيه سكان القرية لتلقي مساعدات إنسانية توزّع بصورة دورية، بحسب الرواية الأوكرانية.

وقالت الشرطة الأوكرانية، في بيان صدر أمس الإثنين، إن فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث وإزالة الأنقاض على مدار أسبوعين، رغم استمرار الهجمات الروسية في المنطقة، مؤكدة أن حصيلة القتلى بلغت 72 شخصًا.

ووصف البيان الهجوم بأنه من أكثر الهجمات مأساوية منذ بدء الحرب الشاملة، مشيرًا إلى أن الضحايا شملوا أفرادًا من الشرطة وموظفين وعمالًا في الخدمات العامة وعاملين في القطاع الطبي.

ومن بين القتلى، بحسب الشرطة، معلمة كانت تتوجه يوميًا إلى الملجأ لتقديم دروس عبر الإنترنت للأطفال الذين اضطروا إلى مغادرة المنطقة.

وأوضحت الشرطة أن عمليات البحث استدعت استخدام معدات هندسية ووحدات كلاب بوليسية لإزالة الركام وانتشال الجثامين، فيما أجرى خبراء الطب الشرعي عشرات فحوص الحمض النووي، وعملوا على مدار الساعة لتحديد هويات الضحايا.

ولا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا، المستمرة منذ شباط/فبراير 2022، تحصد أرواح المدنيين والعسكريين، وسط خسائر بشرية واسعة ودمار طال مناطق عديدة في البلاد.