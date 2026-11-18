فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الممارسات تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

استشهاد المسنة الفلسطينية فِضة فهيدات وإصابة عشرة آخرين برصاص مستوطنين في قرية ديوك التحتا شرق أريحا، 17 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

فرضت أستراليا، اليوم الأربعاء، عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وأربع منظمات، على خلفية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وممارسات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الأنشطة تقوض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وتأتي الخطوة الأسترالية بعد يوم من إعلان بريطانيا فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية، بسبب مشاركتها في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان، إن الأشخاص والمنظمات المشمولين بالعقوبات شاركوا في التخطيط لإقامة مستوطنات جديدة وتنسيق أنشطة بنائها، بما في ذلك جمع الأموال واستقطاب متطوعين وتقديم الدعم لمستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات دانييلا فايس، رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية، المعروفة بدعواتها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى إلياف ليفي، الذي يعمل على دفع مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال شركة الإنشاءات التابعة له.

وتشمل العقوبات حظر تعامل الأفراد والشركات الأسترالية تجاريًا مع الأشخاص والمنظمات المدرجة على القائمة، أو تقديم أي دعم لهم.

وفي سياق متصل، حذرت وونغ من تداعيات الأنشطة الاستيطانية في منطقة مشروع "E1"، قائلة إن أعمال العنف المرتبطة بالمشروع خلال الأسابيع الأخيرة أضعفت فرص تحقيق حل الدولتين. ويهدف المشروع إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزلها عن القدس الشرقية، وزيادة تجزئة الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إذ أفاد شهود ومسؤولون فلسطينيون بأن مستوطنين قتلوا، خلال الأسبوع الجاري، مسنة فلسطينية تبلغ 72 عامًا بالرصاص في منطقة بمدينة أريحا، شهدت مؤخرًا الاستيلاء على منازل فلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، فيما ترفض إسرائيل هذا الموقف.

وقالت وونغ إنها بحثت الجولة الجديدة من العقوبات مع وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، مؤكدة في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية أن موقف بلادها الرافض للأنشطة الاستيطانية ثابت ولم يتغير.