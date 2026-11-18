أطلق الأردن مشروع "الناقل الوطني" لتحلية المياه بقيمة 6.7 مليار دولار بالشراكة مع ائتلاف "مريديام-سويز" و"أوراسكوم"، لتوفير 300 مليون متر مكعب سنوياً من العقبة إلى المحافظات خلال أربع سنوات، ما يغطي احتياجات 40% من السكان.

أعلن ائتلاف "مريديام-سويز" Meridiam-Suez، اليوم الأربعاء، انطلاق مشروع ضخم لبناء محطة لتحلية مياه البحر، ونقلها عبر أنابيب من خليج العقبة أقصى جنوب الأردن على البحر الأحمر إلى محافظات البلاد.

ويُعدّ الأردن من بين الدول الخمس الأكثر افتقارا للمياه في العالم.

وأطلق المشروع الأمير فيصل بن الحسين، شقيق العاهل الأردني، الملك عبد الله، في العقبة على بعد 328 كلم جنوب عمان، بحضور رئيس الحكومة، جعفر حسان، ورئيسَي شركتي "مريديام" و"سويز"، تييري دو وكزافييه غير.

وقال ائتلاف "مريديام-سويز" في بيان، إنه "سيتولى تصميم وبناء المحطة"، بالشراكة مع المجموعة المصرية "أوراسكوم كونستراكشن"، وإن المجموعتين "ستتوليان تشغيل محطة التحلية" في إطار "عقد امتياز لمدة 30 عاما".

ونقل البيان عن مدير عام شركة "سويز" كزافيه غير قول، إن "مشروع العقبة-عمّان سيعزز بشكل مستدام الأمن المائي في الأردن، وسيسمح بتوفير مياه الشرب لـ40 بالمائة من سكان البلاد".

وكان الإردن قد وقع الإتفاق مع هذه الشركات في 12 كانون الثاني/ يناير من العام الماضي.

وسيوفر المشروع الذي أُطلق عليه اسم "الناقل الوطني"، خطوط أنابيب لنقل المياه بطول نحو 445 كيلومترا، وواحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم، مع أكثر من 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا لنحو أربعة ملايين نسمة في مختلف محافظات الأردن.

وسيُبنى المشروع على مرحلة واحدة، خلال أربع سنوات.

وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع 6,7 مليار دولار.

وقال رئيس الحكومة، جعفر حسان، إن "المشروع يمثل خطوة تاريخية وضرورية لتعزيز الأمن والاستقلال المائي في الأردن، ولمستقبل المملكة وأجيالها".

ولطالما عانى الأردن الذي تشكّل الصحراء أكثر من 90% من أراضيه، شُحّ المياه.