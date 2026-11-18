أعلنت البحرين، فجر اليوم الأربعاء، تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات إيرانية، وذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات عسكرية أميركية في الدولة للمرة الثالثة منذ الجمعة.

إيران تعرض جزءًا من ترسانتها العسكرية، بما فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، في معرض عسكري بالعاصمة طهران، 9 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

أعلنت البحرين، فجر اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية، وذلك غداة إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف تجهيزات عسكرية أميركية في أراضيها للمرة الثالثة منذ يوم الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قولها إن منظومات الدفاع الجوي تصدت لما وصفته بـ"اعتداءات إيرانية غادرة"، من دون الكشف عن طبيعة الهجمات أو المواقع التي استهدفتها، كما لم تقدم تفاصيل بشأن الأضرار المحتملة أو نتائج عمليات التصدي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الثلاثاء، استهداف تجهيزات عسكرية أميركية في البحرين، في ثالث هجوم من نوعه منذ يوم الجمعة، وفق ما أورده الإعلان الإيراني.