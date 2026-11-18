فازت الديموقراطية ماري بيلتولا بمقعد ألاسكا في مجلس الشيوخ الأميركي، متقدمة على منافسها الجمهوري دان ساليفان بفارق نحو 12.5 ألف صوت، في سباق لم تُحسم نتيجته إلا بعد أسبوعين من فرز الأصوات.

حسمت الديموقراطية ماري بيلتولا المنافسة على مقعد ولاية ألاسكا في مجلس الشيوخ الأميركي، متغلبة على منافسها الجمهوري دان ساليفان، في سباق انتخابي متقارب لم تُحسم نتيجته إلا بعد أسبوعين من فرز الأصوات، وفق النتائج الرسمية.

وحصلت بيلتولا على 50.12% من الأصوات، بواقع 144 ألفا و302 صوت، مقابل 131 ألفا و844 صوتا لساليفان، لتنهي بذلك آخر سباقات انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي مُني فيها الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري بهزيمة واسعة، بحسب النص.

وقالت بيلتولا، في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إنها ستعمل بصفتها عضوا في مجلس الشيوخ على مواجهة ما وصفته بـ"النظام المختل" في واشنطن، والدفاع عن مصالح العائلات العاملة في ألاسكا.

وأضافت أن خدمة الولاية شكّلت محور حياتها، معتبرة أن حصولها على ثقة سكان ألاسكا يمثل شرفا كبيرا، ومتعهدة بالعمل على مواجهة جشع الشركات، وخفض تكاليف المعيشة، وإعطاء الأولوية لمصالح الولاية وسكانها.