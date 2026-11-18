حذّر تحليل في مجلة "فورين أفيرز" الأميركية من تزايد عزلة إسرائيل وتراجع الدعم الشعبي الأميركي لها، مشيرا إلى أن استمرار سياساتها الحالية قد يهدد علاقاتها مع واشنطن، ويقوّض أمنها ويهدّد بقاءها.

أدرك السياسيون في الولايات المتحدة نفور الرأي العام الأميركي المتزايد من إسرائيل. وفي يوم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فجأة وقف المساعدات الأميركية البالغة 4 مليارات دولار سنويا لإسرائيل بنهاية العام الحالي، غير أن هذا الإعلان لم يكن كافيا لحرمان منافسيه الديمقراطيين من تحقيق فوز كاسح في مجلسي الشيوخ والنواب.

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وفي تحليل نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، أشار الباحث الزميل في مجال الأمن القومي والسياسة الدولية بمركز التقدم الأميركي للأبحاث ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، أندرو ميلر، إلى أنه قال قبل عام في تحليل نشرته المجلة نفسها إن "العلاقة الاستثنائية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي تضمن لها معاملة مختلفة عن أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة، بدأت في الأفول.

وأوضح ميلر أن عواقب هذا "الشيك على بياض" الذي تمنحه واشنطن لتل أبيب واضحة؛ فخلال السنوات الثلاث الماضية، قتلت إسرائيل عشرات الآلاف من سكان غزة، وجمّدت مساعي السلام وإعادة الإعمار في القطاع، وواصلت أعمال ضم الضفة الغربية المحتلة بوتيرة غير مسبوقة، فيما تجد الولايات المتحدة نفسها عالقة في حرب بلا شعبية ولا نهاية واضحة ضد إيران. كما أن إسرائيل اليوم ورغم كل ما شنته من حروب ليست أكثر أمانا مما كانت عليه في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بل أصبحت أكثر عزلة على المستوى الدولي.

ورأى ميلر أن الولايات المتحدة ستعيد ضبط علاقتها مع إسرائيل خلال السنوات المقبلة، مع ظهور نموذج جديد لهذه العلاقة يفرض على إسرائيل الالتزام بالقوانين الأميركية والدولية، ويمتنع فيه كلا البلدين عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للآخر، وتحد فيه الولايات المتحدة من دعمها لإسرائيل عندما تتعارض الأهداف الإسرائيلية مع المصالح الأميركية.

وشدد على أن هذا التغيير حتمي لا تملك إسرائيل وداعموها سوى القليل لمنعه. ومع ذلك، يمكن لها المحافظة على دعم الولايات المتحدة من خلال ترسيخ مكانتها بكونها شريكا موثوقا، وهو ما سيقع على عاتق الحكومة الجديدة المنتظرة إذا اختارت تغيير مسار السياسة الإسرائيلية، وتبني نهج لا يؤدي إلى زيادة النفور مع حليفتها الأوثق.

غير أن مهمة الحكومة الإسرائيلية المقبلة لإعادة بناء الثقة مع الولايات المتحدة لن تكون سهلة؛ فبينما تزايدت الانتقادات لإسرائيل على مدى السنوات الثلاث الماضية، ازداد توجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين. وبحسب ميلر، سيحتاج القادة الإسرائيليون إلى قدر من الشجاعة لكبح السياسات التوسعية للبلاد وإحياء "حل الدولتين"، لأن البديل سيكون المخاطرة بخسارة أكبر داعم لبلادهم ومدافع عنها، وربما إلى الأبد.

ويمكن القول إن دعم ترامب غير المشروط لإسرائيل، وربما الخضوع لرغباتها حتى عندما كانت تتعارض مع المصالح الأميركية فاقم نفور الرأي العام الأميركي منها، وتعد الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أوضح مثال على ذلك. فقد أقنع نتنياهو ترامب بالتخلي عن المحادثات النووية مع إيران والانخراط في حرب أخفقت في تحقيق أهدافها، وأدت إلى زعزعة أسواق الطاقة.

وحتى في القضايا التي حددت فيها إدارة ترامب أولوياتها امتنعت الإدارة عن ممارسة أي ضغط على إسرائيل للالتزام بها، فعلى سبيل المثال تواصل إسرائيل عرقلة خطة ترامب للسلام في غزة من خلال توسيع وجودها العسكري في القطاع متجاوزة خطوط الترسيم المتفق عليها، ومنع دخول لجنة الإدارة الوطنية لغزة التي أُنشئت بموجب خطة ترامب لتولي إدارة القطاع، وفرض حصار غير مسبوق على سكان القطاع. ومع فعلها ذلك كله لم تبدِ إدارة ترامب أي اعتراض يذكر، الأمر الذي عزز قناعة نتنياهو بأنه قادر على تحدي الولايات المتحدة دون تكلفة تذكر.

والحقيقة أن الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل يلحق بها ضررا بالغا غير مباشر، فهو يغذي أسوأ نزعات القادة الإسرائيليين، ولا يثنيهم عن حالة الحرب شبه الدائمة التي تفرضها إسرائيل على المنطقة. فمنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت إسرائيل غارات وقصفا طال كلا من غزة وإيران ولبنان وسورية واليمن، بل وحتى قطر حليف واشنطن، ورغم هذه الاعتداءات لا يوجد دليل على أن أنها جعلت إسرائيل أكثر أمانا، كذلك فهذه الحروب والسياسات تدفع إسرائيل أكثر فأكثر إلى أن تصبح دولة منبوذة. فحتى أقرب حلفائها التاريخيين فرضوا تدابير عقابية كان من المستحيل تصورها قبل خمس سنوات فقط؛ فعلى سبيل المثال أعلنت كندا وفرنسا وبريطانيا في أيلول/ سبتمبر فرض عقوبات واسعة النطاق على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولم تعد مثل هذه السياسات حكرا على الدول التي دأبت تقليديا على انتقاد إسرائيل، مثل إندونيسيا وأيرلندا.

كما تدهورت صورة إسرائيل داخل الولايات المتحدة بشدة، وأظهرت استطلاعات مركز بيو أن 60% من الأميركيين يحملون الآن نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقابل 42% فقط في عام 2022. وإذا كان ترامب يستطيع منع الكونغرس من تقييد الدعم المقدم إلى إسرائيل، فإنه لن يستطيع كبح جماح الرأي العام الأميركي إلى الأبد. وحين يتغير هذا المسار، ستواجه إسرائيل ما هو أكثر من مجرد انتقادات من أقرب حلفائها وضامن أمنها. ومع سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، من المرجح أن يمرر الكونغرس تشريعات تفرض عقوبات على بناء المستوطنات، وتجعل تقديم المساعدات العسكرية مشروطا بالالتزام بالقوانين الأميركية والدولية.

ويرى ميلر الذي عمل مديرا لإدارة الشؤون العسكرية المصرية والإسرائيلية في مجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، أن استبعاد نتنياهو من الحكومة القادمة هو أفضل أمل للحفاظ على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة؛ فقد أثبت نتنياهو أنه غير مستعد للنأي بنفسه عن السياسة الأميركية، أو تعديل سياساته الأمنية المتشددة التي أثارت استياء الرأي العام الأميركي. وأضاف قائلا لسوء الحظ فإن معظم منافسي نتنياهو يتبنون مواقفه المتشددة نفسها تجاه الفلسطينيين والمنطقة؛ لذا فالأرجح أنهم سيقاومون أي تغييرات جوهرية في السياسة الإسرائيلية الراهنة إذا تولوا الحكم في تل أبيب.

ويضيف ميلر أنه على قادة إسرائيل التعامل مع حقائق جديدة؛ وهي أن التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل باتت متجذرة، ولم يعد بإمكانهم الاعتماد على الدعم المطلق وغير المشروط من الحزب الجمهوري. ولكي تستعيد إسرائيل ثقة الأميركيين، عليها الالتزام بدقة بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة ترامب بشأن غزة.

كذلك ينبغي على إسرائيل أيضا كبح جماح المستوطنين العنيفين في الضفة الغربية ومحاسبتهم أمام القضاء، خاصة بعد تسبب هؤلاء المستوطنين في مقتل وإصابة مواطنين أميركيين خلال هجماتهم على القرى والمزارع الفلسطينية، لأن استمرار تقاعس السلطات الإسرائيلية عن ملاحقتهم قانونيا سيزيد حتما من التوتر مع الولايات المتحدة، لا سيما في حال وصول إدارة ديمقراطية إلى سدة الحكم في واشنطن.

وأخيرا يتعين على القادة الإسرائيليين كسر حاجز الصمت المحيط بفكرة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. فقبل عقدين فقط، كانت فكرة هذه الدولة مقبولة لدى معظم الإسرائيليين؛ أما اليوم، فلا يجرؤ السياسيون الإسرائيليون -إلا قلة قليلة منهم- على إعلان تأييد حل الدولتين. ورغم أن الأمر يتطلب وقتا وإرادة سياسية قوية، فإنه يتحتم على القادة الإسرائيليين إقناع الرأي العام بضرورة قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في رأي ميلر.

وإذا لم تغير إسرائيل مسارها فستجد نفسها أقل أمنا وأكثر عزلة على الصعيد الدولي. ومن دون القدرة على الوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال العالمية، سيعاني اقتصادها وستتدهور الأوضاع المعيشية، وهو ما قد يدفع الكثيرين من الإسرائيليين اليهود الذين يحملون جنسية دولة أخرى إلى مغادرة إسرائيل، مما يحرم الدولة من مبرر وجودها الأساسي. وبإيجاز، ستواجه إسرائيل صعوبة بالغة في البقاء نفسه إذا فقدت الدعم الأميركي.