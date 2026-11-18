وصل ترامب إلى الصين حيث كان باستقباله رئيس البلاد شي جينبينغ، وذلك عشية قمة ثلاثية غير مسبوقة مع الرئيس الروسي على هامش مؤتمر إقليمي الخميس. وذلك في أول زيارة خارجية للأول منذ هزيمة حزبه في انتخابات التجديد النصفي.

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى شنجن في جنوب شرق الصين، حيث من المقرر أن يشارك الخميس في قمة غير مسبوقة مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر إقليمي؛ وفق ما ذكر صحافيون مواكبون للزيارة.

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ووصل ترامب الذي يقوم بأول جولة دولية له منذ هزيمة حزبه في انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس، إلى المدينة الصينية التي تضم مقار شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا، آتيا من مانيلا، وذلك لحضور قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

واستقبل الرئيس الصيني نظيره الأميركي لدى وصوله إلى مطار شنجن.

وقلما يقوم الرئيس الصيني بمثل هذه الخطوة التي تأتي ردا على بادرة استثنائية من جانب ترامب، إذ استقبل الأخير شي شخصيا في المطار خلال زيارته للولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر.

ودعا شي إلى توطيد العلاقات في شقيها السياسي والعسكري بين بكين وموسكو، أثناء اجتماع عقده مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في شنجن الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال شي إن "على الجانبين تسخير آليات للتبادل بين حكومتي البلدين وهيئتيهما التشريعيتين وجيشيهما وأحزابهما السياسية، بما يضمن التنفيذ الفعّال للتوافق الذي توصل إليه رئيسا الدولتين"، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

ومن جانبه، وصف الرئيس الروسي العقوبات الغربية على بلاده بالفاشلة الأربعاء. فيما تثير قمة الخميس مخاوف من أن يقرّر الزعماء الثلاثة مصير أوكرانيا من دون إشراك كييف وأوروبا، ومن أن يعملوا على توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين.

وأشارت واشنطن إلى أن القمة لن تتطرّق إلى حرب أوكرانيا التي يرى شي بأنها ليست مشكلة صينية، قبل أن يعلن ترامب لاحقا عكس ذلك.

واتّخذ بوتين الذي التقى شي الأربعاء في مدينة شنجن في جنوب الصين موقفا متشددا في ما يتعلّق بحرب أوكرانيا قبيل القمة الثلاثية، منددا بالعقوبات الغربية التي أثارها غزو العام 2022.

وقال "نرى أمثلة على ذلك في المحاولات الفاشلة لعزل بلادنا، روسيا، التي واجهت ضغوطا غير مسبوقة عبر العقوبات".

وستشمل محادثات قمة الخميس الثلاثية حرب إيران ونزع الأسلحة النووية، بحسب واشنطن، بعدما انقضت مدة معاهدة أميركية-روسية تتعلّق بالأسلحة النووية في شباط/ فبراير.

ولطالما أصرت بكين على ضرورة خفض الولايات المتحدة وروسيا ترسانتيهما النوويتين الضخمتين قبل الخوض في أي مباحثات بشأن مخزونها هي الأصغر.

"مفيد جدا"

وكان اجتماع بوتين وشي الأربعاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الخامس بينهما هذا العام.

وبحسب الكرملين، تناولت المحادثات التي حضرها وفدان من البلدين، سبل التعاون في مجالات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمالية، كما تطرقا بحضور عدد محدود من المساعدين إلى قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق، دعا شي إلى تعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والتجارة الحرة.

وأفاد في مستهل منتدى أبيك، بأن "الصين ستجري إصلاحات عميقة عبر البدء بخفض الرسوم الجمركية وتوسيع إمكانية الوصول (إلى الأسواق) واستكشاف اللوائح التنظيمية ومعايير الإدارة".

واجه بوتين عزلة من الغرب منذ أشعل أسوأ نزاع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بشنّه هجوما على أوكرانيا عام 2022.

وقال في خطاب ألقاه أثناء اجتماع أبيك إنه يتوقع بأن يكون اجتماعه مع شي وترامب "مفيدا جدا".

وأضاف "في وقت تتصاعد المخاطر العسكرية والسياسية، تشتد الحاجة إلى الوحدة بدلا من الانقسام.. والحوار بدلا من الإنذارات".

هل يحضر كيم؟

وصل ترامب إلى شنجن قادما من الفيليبين حيث التقى في اليوم السابق قادة بلدان "كواد" (أستراليا واليابان والهند) لأول مرة منذ ولايته الثانية.

ويهدف هذا التكتل بشكل عام إلى موازنة النفوذ الإقليمي للصين.

وقال ترامب إنه يتطلع إلى عقد محادثات مع كل من بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أثناء زيارته إلى شنجن، مشيرا إلى أن الأخير "يرغب" بلقائه في الصين.

لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لم يؤكد الأربعاء الاجتماع مع كيم.

وقال روبيو في مانيلا "إذا كانت لدينا مشكلة مع كوريا الشمالية، فإن الطريقة الوحيدة لحلها ستكون عبر التواصل معهم".

يزور ترامب الفيليبين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 11 دولة.

وخلال زيارته، تظاهر حوالي ألفي شخص رافعين لافتات كتب عليها "ترامب ارحل الآن" و"ارفضوا باكس سيليكا"، وهي مبادرة أميركية تتعلّق بسلاسل الإمداد.

رسوم جمركية وشرائح إلكترونية ومعادن نادرة

وبينما بحث قادة آسيان مجموعة من القضايا الإقليمية، خيّم شبح رسوم ترامب الجمركية على الاجتماع.

وندد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بما وصفه بـ"تيار معاكس من الأحادية والحمائية"، مشيدا في الوقت نفسه بتنامي المبادلات التجارية بين بكين والتكتل.

وتبنى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وكارني موقفا مماثلا بشأن التجارة، إذ أشار كلاهما صراحة إلى ضرورة الحد من الاعتماد على السوق الأميركية.

لم يبد ترامب، الثلاثاء، أي تراجع عن حربه التجارية مع بكين، قائلا إن الولايات المتحدة ستلحق بركب الصين في إنتاج المعادن الأرضية النادرة "في غضون 10 أشهر".

وقبل ساعات على وصول ترامب إلى مانيلا، أعلنت واشنطن عن قواعد جديدة في ما يتعلّق بنقل الشرائح الإلكترونية المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، في خطوة من شأنها أن تثير استياء دول آسيان.

وسيتعيّن الآن على الشركات التي تشحن الشرائح الإلكترونية المتطورة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا الحصول على ترخيص خاص، إذ تنطوي هذه البلدان بالنسبة لوزارة التجارة الأميركية على "مخاطر أعلى من المعتاد لإعادة توجيه" هذه الشرائح لجهات محظورة.

ردّت سنغافورة بالقول إنها تبحث حاليا عن سبل لتسهيل "الوصول الموثوق" للشركات التي تتّخذ من المدينة مقرا.