تتعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية وسط تمسك الطرفين بشروط متعارضة، فيما تراهن واشنطن على الحصار البحري والضغط الاقتصادي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات نووية، وسط تحذيرات خليجية وأوروبية من احتمال استئناف القتال قبل التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

تتعامل كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران مع الحرب وفق اعتقاد بأن عامل الوقت في صالحها، وهو اعتقاد دفع بهما إلى مأزق يكاد يكون من المستحيل على أي منهما الخروج منه، مع استمرار الحرب لما يقرب من تسعة أشهر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ظل رهان محفوف ​بالمخاطر، يقول اثنان من المفاوضين الأميركيين السابقين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط، ومسؤولون أوروبيون ومصادر خليجية إن القتال قد يستأنف قبل أن يصبح الخروج الدبلوماسي ممكنا.

ويفضل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الضغط على إيران على ضربها بقوة مرة أخرى ‌أو التنازل، ويأتي هذا الإحجام لاقتناعه بأن تجديد القصف لن يغير النتيجة، وقد يؤدي إلى رد إيراني ضد البنية التحتية للطاقة في الخليج.

ويعول ترامب بدلا من ذلك على حصار بحري لإيران، وعلى الضغوط الاقتصادية التي تجبر طهران على التراجع والموافقة على تنازلات بشأن برنامجها النووي.

أما القادة الإيرانيون فيتبنون رؤية معاكسة؛ فقد منحتهم الانتكاسات الانتخابية التي تعرض لها حزب ترامب الجمهوري في الولايات المتحدة، وكذلك رئيس الحكومة الانتقالية الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في انتخابات إسرائيل، جرأة لرفع تكلفة التوصل إلى اتفاق، ومطالبة واشنطن بأن تبادر بالخطوة الأولى نحو التوصل إلى حل.

وتقول طهران إنها منفتحة على الدبلوماسية، وعلى الرغم من اجتماعها اليوم الثلاثاء مع وسطاء عمانيين وقطريين، فإنها تتهم واشنطن بممارسة الإكراه وتقول إنها ​لن ترضخ للضغوط الأميركية.

وقال المفاوض الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، دينيس روس، إن: "هناك واقعا مزدوجا؛ لا يملك ترامب خيارات جيدة، ولا يملك الإيرانيون خيارات جيدة"، وأضاف قائلا: "كل طرف يحدد ما يلزم لإنهائها (الحرب) بطريقة تتعارض مع الطرف الآخر، ولا يمكن للطرف الآخر ​قبول ذلك".

وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن مطالب واشنطن باهظة التكلفة بحيث لا يمكن لإيران قبولها، وفي الوقت نفسه فإن مطالب طهران باهظة التكلفة سياسيا بالنسبة إلى واشنطن.

اليورانيوم المدفون

قال مسؤول أوروبي كبير آخر، ⁠اطلع على معلومات من وكالة الاستخبارات ببلاده، إن الحملة العسكرية الأميركية "حققت عكس ما كان مقصودا".

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى حساسية الأمر أن الحرب زادت من قوة إيران، التي حشدت القوى حول غلاة المحافظين كما "أدت إلى تفاقم المشكلة النووية بدلا من حلها".

وذكر ​المسؤول الأوروبي الأول، ومسؤول غربي آخر، أن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن "جزءا كبيرا" من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب دفن على الأرجح على عمق كبير في موقع جبل الفأس (بيكاكس ماونتن)، وهو منشأة تحت الأرض شديدة التحصين تقع بالقرب من مجمع "نطنز" النووي الإيراني.

وقال المسؤول الأوروبي الأول: "تتوفر ​كل الدوافع التي تحث إيران على المضي قدما في برنامج نووي سري، يهدف إلى ضمان الردع ضد أي تدخل عسكري أميركي في المستقبل".

وأعلنت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط وتنفي سعيها لامتلاك قنبلة نووية، أنها لن تسمح بعودة المفتشين النوويين ما دامت الحرب مستمرة.

ويرى المفاوض الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، آرون ديفيد ميلر، أن الخيارات أمام واشنطن هي التصعيد أو التفاوض، أو الرضوخ أو تضييق الخناق الاقتصادي.

ويقول إن واشنطن تفضل الخيار الأخير في الوقت الحالي، مع الاحتفاظ بإمكانية اللجوء إلى العمل العسكري قبل أن تؤول الأغلبية للديمقراطيين في الكونغرس في كانون الثاني/ يناير.

خيار ثالث

قال مسؤول أميركي إن: "حملة الضغط الاقتصادي ​تدمر إيران لدرجة أن الرئيس (ترامب) ليس بحاجة إلى شن عمليات قتالية كبيرة"، وإن الرئيس الأميركي لديه "جميع الخيارات المتاحة" لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.

وأفاد أربعة دبلوماسيين حضروا الاجتماع بأن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قال لوزراء مجموعة السبع في باريس الأسبوع الماضي إن واشنطن ​ليست محاصرة بين تجدد الحرب أو إبرام اتفاق ضعيف.

وأضاف أن هناك خيارا ثالثا وهو الضغط الاقتصادي المستمر، ليعلم الإيرانيون "أنهم لا يتحكمون في اللعبة"، حتى يقدموا تنازلات من شأنها أن تسمح بما وصفه بأنه اتفاق متوازن.

ويعتقد المسؤولان الأوروبيان أن ترامب استقر في الوقت الحالي على الخيار الثالث، على الرغم ‌من أن أحدهما ⁠قال إن الرئيس الأميركي قد يعكس مساره في أي لحظة. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين إن ترامب لم يتخل تماما عن العمل العسكري، وإن الهدوء الحالي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه فرصة للدبلوماسية.

وقال مصدران خليجيان لوكالة "رويترز" إن دول الخليج حذرت ترامب من أن استئناف القصف قد يؤدي إلى رد إيراني ضد البنية التحتية لديها. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الأسبوع الماضي إن الدول الأعضاء تعرضت لأكثر من سبعة آلاف صاروخ وطائرة مسيرة إيرانية خلال الحرب.

وكذلك قالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي: "أميركا تضربهم وهما... بيضربوا الخليج". وأضافت قائلة: "دول الخليج ما عندها عصا على إيران. أميركا عندها عصا وهي مكسورة وخيار الحصار هو العصا".

وقال مصدر خليجي: "حث الجميع ترامب على عدم شن هجوم، وهو لم يكن يرغب في ذلك أيضا".

وليس أمام ترامب الآن فرصة كبيرة للتحرك، وهناك ثلاث حاملات طائرات في المنطقة.

وقال المصدر الخليجي: "هل سيغتنم الفرصة؟ من ​الصعب توقع تصرفات ترامب".

وصرحت جميع المصادر التي تحدثت إلى "رويترز" بأن المحادثات ​غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عالقة بشأن تسلسل الخطوات.

⁠وأوضحت المصادر أن طهران تريد رفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، واستئناف مبيعاتها النفطية قبل بدء المحادثات الجوهرية. كما ذكرت المصادر أن إيران تريد إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، وأن يكون لها دور معترف به في إدارة المرور عبر مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.

وأضافوا أن طهران تقول إنها ستعيد في المقابل فتح مضيق هرمز وستكتفي بوعد مناقشة برنامجها النووي لاحقا، في حين تريد ​واشنطن خطوات متبادلة ومتزامنة، بما في ذلك التزامات قابلة للتحقق بشأن البرنامج النووي منذ البداية.

من سيتخذ الخطوة الأولى؟

بعد أن أطلع رئيس وزراء قطر دول مجموعة السبع في باريس على آخر المستجدات ​عقب محادثات له مع ترامب، قال ⁠أحد المسؤولين الأوروبيين إنه: "لم يأت ليخبرنا بأنه توصل إلى الحل" بل وصف الوساطة بأنها لا تزال قائمة لكنها تواجه فجوات كبيرة.

وقال المسؤولان الأوروبيان إن القضية النووية يجب أن تكون جزءا من المرحلة الأولى من المحادثات، وإن المطالب الإيرانية بتسوية مسألة حصار مضيق هرمز ورفع العقوبات المفروضة عليها والسماح بعد ذلك فقط بعودة المفتشين غير مقبولة.

وقالا إن التوصل إلى اتفاق لن يكون ممكنا إلا إذا قدم الطرفان تنازلات، ليس لبعضهما البعض بل لأطراف ثالثة، وعلى رأسها دول الخليج. وهذا من شأنه أن يمكن إيران من قبول الشروط باعتبارها تلبية لمطالب إقليمية وليس لمطالب أميركية.

ويقول محللون سياسيون إنه لا ⁠يوجد أحد داخل ​إيران في وضع يسمح له بالموافقة على اتفاق. وقال مسؤول أوروبي إن مجموعة أساسية من ضباط الحرس الثوري الذين يعتقدون بأنهم قد انتصروا ليس لديهم مصلحة في ​التفاوض، مما يجعل مهمة وزير الخارجية عباس عراقجي في المفاوضات شبه مستحيلة.

وقال آلان آير، وهو دبلوماسي أميركي سابق عمل في المفاوضات النووية مع إيران، إن هؤلاء المتمسكين بهذا الموقف شاهدوا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، المرشح الرئاسي الذي خسر الانتخابات، يدفع ثمنا سياسيا بسبب ارتباطه باتفاق مؤقت سابق.

وأضاف قائلا: "كل منهم يخشى أن يكون الأكثر تساهلا في موقفه".

وأضاف ​آير أن الحصار البحري الأميركي قد يفرض قرارا قبل أن تتمكن الدبلوماسية من ذلك.

وختم بقوله: "في النهاية، إذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار فإن إيران ستصعد من ردها لأنها لا تستطيع الصمود".