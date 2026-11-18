تصاعدت الضربات الروسية الأوكرانية على البنية التحتية الحيوية، بعدما استهدفت كييف جسرا إستراتيجيا يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وردت موسكو بقصف جسور رئيسية في العاصمة الأوكرانية، وذلك قبيل قمة مرتقبة تجمع بوتين وترامب وشي في الصين.

تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية الحيوية، مع استهداف جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، وانهيار أجزاء منه جراء هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيّرة، في وقت شنت فيه موسكو ضربات صاروخية على جسور رئيسية في العاصمة كييف، وذلك قبل أيام من قمة تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب ونظيرهما الصيني شي جينبينغ.

وأعلنت أوكرانيا أن الهجوم الذي استهدف الجسر الرابط بالقرم ألحق أضرارا جسيمة به، فيما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه هجوم "غير مسبوق"، معتبرا أنه يأتي في إطار الرد على الضربات الروسية المتواصلة التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو خمس سنوات.

وأدى الهجوم إلى انهيار جزء من الجسر وتوقف حركة المرور عليه بالكامل، فيما أكدت السلطات الروسية في شبه الجزيرة أن إمدادات الغذاء والسلع الأساسية لن تتأثر، ودعت السكان إلى عدم الهلع.

وذكر جهاز الأمن الأوكراني أن أحد الأقواس المعدنية للجسر والطريق الممتد تحته دُمّرا بالكامل، فيما قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوس المركزي وأجزاء من الطريق انهارت، وتعرض خط السكك الحديدية لأضرار جسيمة.

وأظهرت صور نشرها الجانب الأوكراني أن الجسر انقسم إلى جزأين تفصل بينهما فجوة واسعة، مع تناثر كتل خرسانية ضخمة عند قاعدته.

ويُعد الجسر، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية، أحد أبرز رموز ضم موسكو للقرم عام 2014، كما يمثل ممرا إستراتيجيا لنقل الإمدادات والأفراد.

في المقابل، أعلن الكرملين أن الجسر سيُصلح، مؤكدا أنه سيصبح "أفضل من قبل"، فيما أفادت وزارة النقل الروسية باستئناف حركة القطارات على مسار واحد، مع استمرار أعمال الصيانة في المسار الآخر.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 1441 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الهجوم الليلي، في ثاني أعلى حصيلة يومية تعلنها موسكو هذا العام. وأفاد مسؤول عينته روسيا في شبه الجزيرة بمقتل شخصين جراء الهجوم.

ضربات روسية تستهدف جسور كييف

وفي المقابل، شنت روسيا هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على العاصمة الأوكرانية، مستهدفة جسرين رئيسيين يعبران نهر دنيبرو، ويشكلان جزءا من الطريق الدائري للمدينة.

وسمع مراسلو وكالة "فرانس برس" دوي انفجارات خلال الليل، فيما رصدوا أضرارا وفجوات في الجسر الشمالي، حيث اضطر السكان إلى عبوره سيرا على الأقدام خلال ساعات الذروة الصباحية.

وأظهرت مشاهد مصورة حطاما متناثرا على الطريق، فيما تسببت الضربات بتوقف حركة المرور وحدوث اختناقات مرورية واسعة في العاصمة.

وأكد الجيش الروسي استهداف الجسرين، بينما أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أن الهجمات تسببت أيضا بانقطاع خدمات التدفئة والمياه في أجزاء من المدينة، مشيرا إلى استئناف حركة المرور جزئيا على الجسر الجنوبي.

وقالت فيرونيكا روشتشينكو، وهي موظفة في مصنع للمجوهرات تبلغ 20 عاما، ، إن الأوضاع بدت وكأنها "فوضى عارمة"، مضيفة أن ما يجري يشبه مشاهد من فيلم، لكنه واقع قاس يعيشه الأوكرانيون.

وفي تطور آخر على خلفية الحرب، أعلنت السلطات البلغارية إنقاذ 19 من أفراد طاقم ناقلة غاز النفط المسال "غاز هاسكي"، بعدما تعرضت لأضرار في البحر الأسود. ولم تتضح طبيعة الحادث أو أسبابه حتى الآن.

قمة ثلاثية وسط مساع لإنهاء الحرب

وتأتي الضربات المتبادلة قبل أيام من قمة تجمع بوتين وترامب وشي جينبينغ في الصين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في وقت تتجدد فيه المساعي الأميركية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب، دون تحقيق اختراق دبلوماسي حتى الآن.

ووصل بوتين إلى الصين اليوم الأربعاء، تمهيدا للمشاركة في اللقاء المرتقب مع نظيريه الأميركي والصيني، وسط مخاوف أوكرانية وأوروبية من أن تتحول المفاوضات إلى تفاهمات بشأن مستقبل الأمن الأوروبي من دون مشاركة كييف.

وتطالب موسكو باتفاق أوسع لإعادة صياغة المنظومة الأمنية في أوروبا، وكانت قد دعت في مراحل سابقة إلى الحد من وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في وسط وشرق القارة، وفرض قيود على انتشار القوات الأجنبية والمعدات العسكرية في أوكرانيا.

في المقابل، تتمسك كييف والدول الأوروبية بضرورة وقف إطلاق النار قبل الدخول في مفاوضات بشأن شروط التسوية، وترفض أي ترتيبات من شأنها تغيير النظام الأمني الأوروبي الذي تشكل بعد الحرب الباردة من دون مشاركتها.

وحذر زيلينسكي من أن تتحول القمة إلى نسخة جديدة من مؤتمر يالطا، بما يفضي إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ بين القوى الكبرى على حساب الدول الأخرى.

وكان مؤتمر يالطا قد عقد في شباط/فبراير 1945، بمشاركة الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والزعيم السوفياتي جوزيف ستالين، لبحث ترتيبات أوروبا والعالم بعد هزيمة ألمانيا النازية.