كشف وزير القضاء الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن توقيف واحتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية احتجاجات ارتفاع تكاليف المعيشة والتظاهرات الطلابية، بينها أكثر من 7 آلاف حالة مرتبطة باحتجاجات التضخم والأجور.

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف واحتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وتظاهرات طلابية شهدتها مدارس ثانوية، وفق ما كشفه وزير القضاء الفرنسي، جيرالد دارمانان، أمام البرلمان، أمس الثلاثاء.

وقال دارمانان إن 7184 شخصا أوقفوا أو احتُجزوا منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، خلال احتجاجات على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بتحسين الأجور، تحوّل بعضها إلى مواجهات وأعمال شغب، فيما بلغ عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الطلابية نحو 8 آلاف شخص منذ أيلول/سبتمبر.

وبحسب المعطيات التي عرضها الوزير، أسفرت 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات الغلاء عن توجيه اتهامات، صدرت أحكام بالسجن في 466 منها، بينها 195 حكما بالسجن الفعلي، فيما تضمنت بقية الأحكام عقوبات مع وقف التنفيذ.

وأشار دارمانان إلى أن 4523 من الموقوفين في هذه الاحتجاجات بالغون، مقابل 2661 قاصرا، لافتا إلى إبقاء خمسة قاصرين رهن الاحتجاز.

وشهدت احتجاجات 17 تشرين الأول/أكتوبر، التي تخللتها أعمال شغب، النسبة الأكبر من عمليات التوقيف والاحتجاز، إذ شكّلت نحو ثلثي الحالات المسجلة، وفق الوزير.

أما في ما يتعلق بالتظاهرات الطلابية، فأوضح دارمانان أن نحو 8 آلاف شخص أوقفوا منذ أيلول/سبتمبر، لكن ثلاثة فقط أُبقوا قيد الاحتجاز، وجميعهم بالغون يواجهون اتهامات بالاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.