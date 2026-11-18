تصدت الكويت والبحرين والسعودية لهجمات إيرانية وحوثية، وتعرضت سفينة إماراتية لهجوم بهرمز، بينما توغّل جيش الاحتلال بغزة. دوليا، يلتقي ترامب وبوتين وشي بالصين وسط مخاوف أوكرانية وقرض أوروبي لكييف، وتوقف "إنفيديا" شحن رقائق الذكاء الاصطناعي للصين.

أعلنت الكويت والبحرين، اليوم الأربعاء، تصدّيها لاعتداءات جوية إيرانية، وذلك بعد ضربات أميركية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، وتهديدات من طهران بردّ "أكثر تدميرا" في حال تعرّض أراضيها لهجمات جديدة.

ودوى انفجار قوي في شمال الرياض، بحسب ما أفاد سكان وصحافيان، قُبيل إعلان التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن اعتراض صاروخ أطلقوه نحو الرياض.

من جهة أخرى، أعلنت شركة "أدنوك" النفطية الحكومية الإماراتية عن تعرّض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز ليل الثلاثاء، لافتة إلى فقدان أحد أفراد طاقمها.

عملية عسكرية للاحتلال بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ عملية عسكرية في وسط قطاع غزة غرب "الخط الأصفر"، الذي يفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة حماس وتلك الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، منذ إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي.

شنجن

التقى رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا في شنجن حيث تبادلوا التحيّة في أجواء بدت وديّة، عشية اجتماع ثلاثي تاريخي على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

واستقبل الرئيس الصيني، شي جينبينغ، شخصيا نظيره الأميركي دونالد ترامب على مدرج مطار في الصين حيث تعانقا.

وأظهرت لقطات مصورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لاحقا وهو يصافح ترامب فيما تبادلا عبارات المجاملة مع شي قبل التقاط صورة جماعية في قمة "أبيك".

وتثير قمة الخميس مخاوف من أن يقرّر الزعماء الثلاثة مصير أوكرانيا من دون إشراك كييف وأوروبا، ومن أن يعملوا على إعادة توزيع مناطق النفوذ في القرن الحادي والعشرين.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، الرئيسين الصيني والأميركي إلى "الضغط" على نظيرهما الروسي، لوضع حد لغزو أوكرانيا.

وتأتي زيارة ترامب إلى الصين بعدما زار الفيليبين حيث التقى في اليوم السابق قادة بلدان "كواد" (أستراليا واليابان والهند) لأول مرة منذ ولايته الثانية.

أثينا

أعلنت الشرطة اليونانية أنها تحقق في مخطط يشتبه بأن هدفه اغتيال شخص في اليونان، بعدما أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية المجاورة إحباطه، وتفكيك شبكة مرتبطة بإيران بالتعاون مع الاستخبارات اليونانية، الأمر الذي نفته طهران.

كييف

أسفرت ضربات روسية استهدفت وسط مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة.

بروكسل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أن المفوضية ستقترح على الدول الأعضاء منح أوكرانيا قرضا جديدا بقيمة 45 مليار يورو، لتغطية عجز ميزانيتها في عام 2027.

بغداد

حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد على ستة فرنسيين مدانين بالانتماء إلى تنظيم داعش، وذلك في إطار محاكمات بدأت مؤخرا لمجموعة من 47 فرنسيا نُقلوا من سورية إلى العراق، العام الماضي.

دمشق

حذّر بطاركة ثلاث كنائس في سورية من استمرار "مسلسل الاعتداءات الآثمة" بحق مسيحيين، معربين عن قلقهم بشأن مستقبلهم في البلاد بعد سلسلة من حوادث الخطف واعتداء استهدف مطرانا داخل مكتبه في نهاية الأسبوع.

عمّان

أعلن الجيش الاردني إصابة خمسة عسكريين، أحدهم إصابته شديدة، جرّاء تحطم مروحية عسكرية من طراز "بلاك هوك"، أثناء تدريب عسكري.

الكنيست

التأم الكنيست غداة انتخاب عضو من المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو رئيسا له، وسط سعي من خصوم رئيس الحكومة المنتهية ولايته لإعادة النظر أو إلغاء عدد من القوانين والتشريعات التي صدرت خلال فترة حكمه.

من ناحية أخرى، يلتقي رئيس القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر مسؤولين عسكريين إسرائيليين في إطار زيارته إلى تل أبيب، في وقت تتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

رانغون

قال رئيس بورما، مين أونغ هلاينغ، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة التي وصفها بأنها "خصم"، بعدما أدارت واشنطن ظهرها لبلاده إثر الانقلاب الذي قاده عام 2021، فيما تبدي اليوم اهتماما بما تملكه من معادن أرضية نادرة.

مانيلا

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن سلطات الولايات المتحدة لم تعثر على "أي دليل إطلاقا" يؤكد وجود صلة بين الأعطال التقنية الأخيرة التي شهدتها منصات وأنظمة مختلفة أو أن وراءها "جهات خبيثة".

سان فرانسيسكو

أعلنت شركة "إنفيديا" الأميركية، الثلاثاء، أنها أوقفت شحن رقائق الذكاء الاصطناعي من سلسلة "هوبر" (Hopper) إلى الصين، وسط تدقيق متزايد في كيفية حصول الشركات الصينية على الرقائق الأميركية المتطوّرة.