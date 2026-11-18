استهدف الهجوم الإيراني على الكويت "معدات عسكرية أميركية في قاعدة علي السالم الجوية"، فيما أعلنت شركة "أدنوك" النفطية الإماراتية عن تعرّض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز وفقدان أحد أفراد طاقمها.

قال الجيش الإيراني، الأربعاء، إن مسيّراته استهدفت معدات عسكرية أميركية، بما فيها أنظمة صواريخ باتريوت، في قاعدة عسكرية في الكويت، بحسب بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في البيان "في وقت مبكر من صباح اليوم، استهدفت طائرات قتالية وانقضاضية مسيّرة تابعة لجيش جمهورية إيران الإسلامية أنظمة الدفاع الجوي باتريوت ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت".

وحذّر قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي من أن بلاده مستعدة للرد بشكل "أكثر تدميرا" إذا ما شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها هجمات جديدة على أراضيها، على وقع تجدد التوترات المرتبطة بالحرب.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن حاتمي قوله "نحن اليوم على أهبة الاستعداد، فإذا ارتكب العدو خطأ وكرر ما قاده سابقا إلى اليأس، فإن ردنا عليه وعلى داعميه سيكون بلا شك أكثر تدميرا ولن يتقيد بحدود جغرافية".

ودانت الكويت "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني بالمسيّرات على أراضيها، بعدما أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة أميركية تضم أنظمة دفاع جوي ومنصات لإطلاق الصواريخ، واصفة إياه بأنه "تصعيد خطير".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن "مواصلة هذه الاعتداءات تشكّل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد".

إلى ذلك، أعلنت شركة "أدنوك" النفطية الحكومية الإماراتية، الأربعاء، عن تعرّض سفينة تابعة لها لهجوم في مضيق هرمز ليل الثلاثاء، لافتة إلى فقدان أحد أفراد طاقمها.

وأوضحت "أدنوك" في بيان أنه "تم إجلاء جميع أفراد الطاقم الآخرين من السفينة بسلام"، و"أصيب 11 من أفراد الطاقم، ويتلقى من تستدعي حالته منهم الرعاية الطبية اللازمة".

وأكدت الشركة استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ويأتي تصاعد التوتر المستجد، في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يأخذ على محمل الجد، التقارير عن تخطيط طهران لاستهداف محتمل لمسؤولين في واشنطن.

وقلما أعلنت واشنطن شنّ هجمات على إيران في الآونة الأخيرة. لكن ترامب أكد في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، تنفيذ ضربة محدودة في قشم استهدفت منشآت للدفاع الجوي.

وأكد مسؤول أميركي وقوع الضربات على قشم. وقال طالبا عدم كشف اسمه، إن الطائرات الحربية الأميركية "استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف موقع لإطلاق الصواريخ للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم دفاعا عن النفس"، وذلك ردا على "عدوان يستهدف الأفراد والأصول الأميركية".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أفادت بسماع "دوي خمسة إلى ستة انفجارات في جزيرة قشم مساء الثلاثاء".

وتأتي الضربات الأميركية الجديدة مع عودة الاستهدافات الإيرانية لدول في الخليج بعد توقف لشهرين في ظل تراجع الأعمال القتالية بينها وبين واشنطن.

ونفذت إيران صباح، الثلاثاء، هجوما هو الثالث على البحرين في غضون خمسة أيام، إذ ذكر موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري الثلاثاء، أن الأخير استهدف بمسيّرات "منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين"، وذلك ردّا على "الانتهاكات المتكرّرة للمجال الجوي الإيراني من المسيّرات العسكرية الأميركية".

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين فجر، الأربعاء، عن هجوم رابع، مشيرة إلى أن دفاعاتها الجوية تصدّت "لاعتداءات إيرانية غادرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.