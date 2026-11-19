أفاد موقع "أكسيوس" بأن مسؤولين أميركيين كبارًا شككوا في دوافع رئيس الموساد، رومان غوفمان، وراء تحذيراته من تطوير إيران أسلحة كيميائية، وقال أحدهم إن مزاعمه بدت "مدفوعة بأجندة معينة"، في ظل مساعي إسرائيل لإقناع واشنطن باستئناف الحرب على طهران.

أثار رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان غوفمان، شكوكًا لدى مسؤولين أميركيين كبار بشأن دوافع تحذيراته من تطوير إيران أسلحة كيميائية، إذ رأى أحد المسؤولين أن هذه المزاعم بدت وكأنها "مدفوعة بأجندة معينة"، بحسب ما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الخميس.

ونقل الموقع، في تقرير أعدّه الصحافي باراك رافيد، أن غوفمان طرح خلال زيارته إلى واشنطن وميامي الأسبوع الماضي مخاوف إسرائيل بشأن ما وصفه بتوسّع النشاط الإيراني في مجال تطوير الأسلحة الكيميائية، وذلك خلال لقاءات عقدها مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، جون راتكليف، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وبحسب التقرير، فإن غوفمان، الذي يُعد من المقربين إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أُرسل إلى الولايات المتحدة في إطار مساعٍ إسرائيلية لإقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران.

وادعت إسرائيل امتلاك معلومات استخبارية تشير إلى أن إيران وسّعت أبحاثها وتطويرها في مجال الأسلحة الكيميائية، وأجرت اختبارات في هذا السياق. وأفاد مسؤول أميركي بأن ترامب أُطلع على هذه المعلومات.

وفي تصريحات أدلى بها ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، قال إن هناك مؤشرات على أن إيران تتجه إلى البحث في الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، معتبرًا أن الضغوط المفروضة عليها في الملف النووي دفعتها إلى التركيز على هذه المجالات.

لكن التقرير أشار إلى وجود خلافات داخل المؤسستين الإسرائيلية والأميركية بشأن مدى قرب التهديد الإيراني من التحول إلى خطر فعلي، إذ قال مسؤولون من الجانبين إن إيران زادت نشاطها في مجال الأسلحة الكيميائية، لكنها لا تمتلك حاليًا القدرة على تنفيذ هجمات بهذه الأسلحة.

ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع على تفاصيل المباحثات أن غوفمان حذّر من أن عدم التحرك العسكري في المرحلة الحالية قد يضطر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ عمل عسكري لاحقًا، في ظروف أكثر صعوبة. غير أن بعض كبار المسؤولين الأميركيين أبدوا شكوكًا شديدة إزاء هذه التقديرات، وقال أحدهم إنها بدت "مدفوعة بأجندة معينة".

ويأتي ذلك في ظل ضغوط يمارسها نتنياهو على ترامب لاستئناف الحرب على إيران، في وقت تحث فيه دول خليجية الإدارة الأميركية على تجنب التصعيد العسكري ومواصلة تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، خشية رد إيراني واسع قد يستهدف منشآت النفط والغاز في المنطقة.

وبحسب التقرير، يدرس البيت الأبيض سيناريوهات عسكرية أعدها البنتاغون، ويطلب تقديرات استخبارية بشأن طبيعة الرد الإيراني المحتمل على أي هجوم أميركي إسرائيلي، وما إذا كان بالإمكان تجنب رد يستهدف منشآت الطاقة في دول الخليج.

وفي موازاة ذلك، تتواصل جهود الوساطة القطرية والباكستانية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، رغم عدم تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار حتى الآن.