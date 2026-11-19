بلغت تكلفة الحرب الأميركية على إيران 48.3 مليار دولار منذ شباط، بزيادة 26% عن تقديرات سابقة دون احتساب أضرار القواعد أو خسائر الاقتصاد العالمي؛ بينما تتواصل تداعياتها بعرقلة طهران مضيق هرمز، واستهداف الحوثيين لمنشآت السعودية، وحصار واشنطن الموانئ.

أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 48 مليار دولار على الحرب التي تشنها على إيران منذ أواخر شباط/ فبراير، وفق ما أفاد مسؤول في البنتاغون، الخميس.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 26% عن تقدير سابق قدمه مكتب الميزانية في الكونغرس، جاء فيه أن تكلفة الحرب بلغت 38 مليار دولار حتى الأول من آب/ أغسطس.

وقال نائب المراقب المالي في وزارة الدفاع الأميركية، آرثر ميلر، للكونغرس إنه "حتى 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصل المبلغ إلى 48,3 مليار دولار".

وأضاف ميلر، خلال جلسة استماع بشأن ترشيحه لمنصب مساعد وزير البحرية للإدارة المالية، "يتضمن ذلك الرقم الذخائر، وتكاليف استبدال المعدات، والتكاليف التشغيلية".

ولا يشمل الرقم الأضرار التي لحقت بالقواعد الأميركية في الشرق الأوسط والتي تعرض بعضها لضربات قوية جراء هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ، كما لا يأخذ في الحسبان الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي.

وتسببت الحرب في تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، مع عرقلة إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط والغاز الطبيعي المسال، بينما يستهدف حلفاؤها الحوثيون في اليمن البنية التحتية النفطية للسعودية وسفنها.

في المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية، وهي خطوة تتضمن وجودا بحريا أميركيا مكثفا في منطقة الشرق الأوسط، يشمل حاملات طائرات.