أغلق عشرات الناشطين المؤيدين لفلسطين الطرق المؤدية إلى مقر شركة "راينميتال" في برلين؛ احتجاجا على تزويدها إسرائيل بالأسلحة، وخططها لإنتاج طائرات مسيرة انتحارية في مصنعها بالعاصمة الألمانية.

صورة توضيحية من مظاهرة سابقة في برلين ضد تسليح إسرائيل (Getty Images)

نظم ناشطون مؤيدون لفلسطين في العاصمة الألمانية برلين، الخميس، مظاهرة للاحتجاج ضد شركة "راينميتال" على خلفية تزويدها لإسرائيل بالأسلحة.

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وذكر بيان صادر عن مجموعة "النضال السلمي ضد الإبادة الجماعية"، أن أكثر من 40 ناشطا من الداعمين للمجموعة أغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر شركة "راينميتال" في حي فيدينغ بالعاصمة برلين.

وأوضح البيان أن المنشأة التابعة للشركة تقع في منطقة فيدينغ المكتظة بالسكان، وعلى مقربة من مدارس ودور حضانة، وتنتج فيها الذخائر، كما تعتزم الشركة إنتاج طائرات مسيرة انتحارية فيها.

وأضاف أن المنشأة كانت تستخدم سابقا لإنتاج قطع غيار السيارات قبل تحويلها إلى مصنع للأسلحة، لتصبح بذلك أول مصنع أسلحة يفتتح في برلين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (1945).

وقالت كريسي، إحدى المشاركات في المظاهرة، إن السلطات تحاول وقف المظاهرة وعرقلتها، لكنها لن تنجح في ذلك.

وأضافت "من الواضح تماما أن الإبادة الجماعية عندما ترتكب، تؤثر فينا جميعا. نحن ندرك أنه لا يوجد ما هو أهم من مقاومة أفظع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. ولهذا السبب أنزل إلى الشارع مجددا اليوم وأغلق الطريق أمام مصنع الأسلحة هذا".

وأعلنت مجموعة "النضال السلمي ضد الإبادة الجماعية" أنها ستواصل تنظيم احتجاجاتها خلال الأيام المقبلة.

وتعتبر برلين العلاقات مع إسرائيل "حجر الزاوية في سياستها الخارجية"، وتظهر دعما مستمرا للجيش الإسرائيلي وتعاونا أمنيا وعسكريا وثيقا، يشمل صفقات دفاع جوي.

كما تفرض السلطات الألمانية قيودا مشددة على التجمعات والمظاهرات الرافضة لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.