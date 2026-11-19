قمة ثلاثية غير مسبوقة بين ترامب وشي وبوتين في الصين، تناقش الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحرب على إيران، بالإضافة إلى قضايا وملفات عديدة ذات اهتمام مشترك بين الدول الثلاث.

بدأ رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا الخميس في الصين أول قمتهم الثلاثية غير المسبوقة التي تهدف بحسب بكين إلى "الحفاظ على السلام العالمي".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ولم يتّضح جدول أعمال اللقاء بين شي جينبينغ ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين، وسط مخاوف من أن يسعى القادة الثلاثة إلى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ جديدة.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، إن لقاءه الثلاثي مع نظيريه الروسي والأميركي يشكّل "محطة مفصلية".

وصرح شي في مستهل المحادثات أن "اجتماع قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة للمرة الأولى في التاريخ يشكّل محطة مفصلية".

وقال ترامب إنه سيناقش الحرب في أوكرانيا مع نظيريه الصيني والروسي خلال قمتهم الثلاثية.

وصرح ترامب مع بدء اللقاء غير المسبوق في شنجن مع شي جينبينغ وفلاديمير بوتين "سنناقش الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا".

يتبع...