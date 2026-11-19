كشفت منظمة "إنقاذ الطفل" أن نحو 589 مليون طفل يعيشون في مناطق نزاع مسلح حول العالم، بينهم أعداد كبيرة في فلسطين حيث سُجلت أكثر من 70% من حالات الحرمان من المساعدات الإنسانية الموثقة عام 2025 بحق أطفال فلسطينيين.

قالت منظمة "إنقاذ الطفل" الدولية في تقرير نشر الخميس إن نحو 589 مليون طفل حول العالم يعيشون في مناطق نزاع مسلح، ما يمثل ربع أطفال العالم، في أعلى حصيلة تسجل منذ بدء جمع البيانات عام 1990.

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وأوضح التقرير الذي يحمل عنوان "أوقفوا الحرب على الأطفال: تغيير المعادلة"، أن هناك "ارتفاعا في عدد الأطفال في مناطق النزاع بأكثر من 50 بالمئة خلال عقد، من 378 مليون طفل عام 2015 إلى 589 مليونا عام 2025، لترتفع نسبتهم من نحو 10 بالمئة في منتصف التسعينات بنسبة 23,4 بالمئة".

وتتصدر إفريقيا المناطق الأكثر تضررا، مع وجود نحو 260 مليون طفل في مناطق النزاع، ما يساوي 44 بالمئة من الإجمالي العالمي.

وبحسب التقرير، يضع هذا الوضع إفريقيا على قدم المساواة مع المنطقة العربية مع نسبة 40 في المئة من الأطفال يعيشون في مناطق نزاع.

ونقل البيان عن الرئيسة التنفيذية لمنظمة "إنقاذ الطفل" الدولية، إنغر آشنغ، قولها "يعيش اليوم ما يقرب من طفل واحد من بين كل أربعة أطفال حول العالم في منطقة نزاع. ما الذي يمكن أن يكون أهم من حمايتهم؟".

وأضافت قائلة إن "حجم هذه الأزمة يتزايد بسرعة، والأنظمة التي يفترض أن تحمي الأطفال تدفع إلى حافة الانهيار. نحن نشهد استخدام المساعدات سلاحا، وتعرضها للهجمات والتعطيل المتعمد".

وسجل التقرير "171 ألفا و712 حالة قتل وتشويه لأطفال منذ عام 2005، تركز أكثر من 70 بالمئة منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأفغانستان والصومال وسورية واليمن".

وكان الحرمان من المساعدات الإنسانية "الانتهاك الأسرع تصاعدا، إذ ارتفعت الحالات الموثقة من 509 عام 2015 إلى 8,322 عام 2025، أي أكثر من 16 ضعفا، بمعدل يقارب حالة واحدة كل ساعة"، وطالت أكثر من 70 بالمئة من هذه الحالات أطفالا فلسطينيين.

كما وثق التقرير 28 ألفا و909 حالات اغتصاب وعنف جنسي ضد الأطفال، نحو 70 بالمئة منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وتشاد.

ونقل التقرير شهادة فتاة تبلغ 17 عاما من شرقي الكونغو الديمقراطية، قتل مسلحون شقيقها واغتصبوها خلال هجوم على منزل عائلتها.

وقالت الفتاة "فررنا من الحرب، لكنها عادت وطرقت بابنا مجددا"، وأضافت أن "الأصعب لم يكن الألم، بل سخرية الناس مني، إذ أشاروا إلي بأصابع الاتهام وكأنني المسؤولة عما حدث لي".

وحذرت آشنغ من أن الاحتياجات تتجاوز قدرة المنظمات على الوصول إلى جميع الأطفال المتضررين.

ودعت المنظمة أطراف النزاعات إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأكدت أن الأرقام الموثقة لا تمثل سوى جزء من الانتهاكات الفعلية، نظرا إلى صعوبة التحقق من معظم الاعتداءات.