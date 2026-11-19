فرضت واشنطن عقوبات على جمعية "وتعاونوا" اللبنانية، متهمة إياها بتمويل حزب الله وتخزين أسلحته تحت غطاء إغاثي، في إطار مساعيها لتقويض النفوذ الإيراني، وسط رفض الحزب التخلي عن سلاحه رغم الضغوط الحكومية.

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على جمعية خيرية تنشط في لبنان، في خطوة قالت إنها تستهدف مصادر تمويل حزب الله، وتكثيف الضغط على داعمته إيران.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية، جمعية "وتعاونوا" التي تقدم خدمات الإغاثة الطارئة جنوبي لبنان، متهمة إياها بتوجيه أموال المتبرعين لدعم "الأنشطة الإرهابية" لحزب الله.

وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، في بيان أعلن فيه فرض عقوبات، "لن يتم التسامح مع محاولات النظام الإيراني التعدي على سيادة لبنان من خلال وكلاء مثل حزب الله".

وأضاف أن واشنطن ستواصل "عرقلة محاولات إيران ممارسة نفوذ في المنطقة وتمويل وكلائها".

ووفق الخزانة الأميركية، تهدف الخطوة إلى زيادة الضغط على "شبكات التمويل غير المشروعة" التابعة للحزب.

وتضغط الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

وإثر حرب مدمرة شنّتها إسرائيل لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاحه.

إلا أن الحزب يرفض التخلي عن السلاح، كما يعارض المفاوضات المباشرة التي تخوضها السلطات مع إسرائيل برعاية أميركية.

واتهمت وزارة الخارجية الأميركية جمعية "وتعاونوا" بنقل عناصر من حزب الله وتخزين أسلحة تابعة له تحت غطاء تقديم إغاثة طارئة في جنوب لبنان.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت أيضا عقوبات على أفراد ينتمون إلى "شبكة لتهريب الذهب والنقد" تنشط في لبنان وتركيا، وذكرت الوزارة أن هذه الشبكة يديرها حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.