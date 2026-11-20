أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس، وسط سلسلة أعطال تقنية واسعة شهدتها الولايات المتحدة، وعيّن كيرستين ديفيز خلفًا له بصورة مؤقتة.

ترامب يسير من المروحية الرئاسية "مارين وان" باتجاه البيت الأبيض، عقب وصوله إلى العاصمة واشنطن، 19 تشرين الثاني 2026 (Getty Images)

أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدير الأمن السيبراني الوطني، شون كيرنكروس، على خلفية سلسلة أعطال تقنية واسعة شهدتها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن التحديات الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ونقل مصدر مقرب من البيت الأبيض، الخميس، أن ترامب أيد قرار الإقالة، معتبرًا أن كيرنكروس لا يمتلك المؤهلات المطلوبة لتولي المنصب.

وبحسب المصدر، ستتولى كيرستين ديفيز، التي تشغل منصب رئيسة قسم المعلومات في وزارة الدفاع الأميركية، إدارة الجهاز بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أنها تتمتع بخبرات ومؤهلات أكثر ملاءمة للمنصب، فضلًا عن حصولها على مصادقة مجلس الشيوخ.

وجاءت الإقالة في أعقاب سلسلة اضطرابات تقنية شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، تسببت بتعطل خدمات الملاحة الجوية والاتصالات والتجارة الإلكترونية، وامتدت آثارها إلى شبكة اتصالات داخلية شديدة السرية تابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية.

وفي أعقاب الإعلان، هنأ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ديفيز بتوليها المسؤولية، وكتب في منشور عبر منصة "إكس" أنه يتطلع إلى العمل معها من أجل تعزيز الأمن السيبراني الأميركي.

وسبق لكيرنكروس أن شغل عدة مناصب في الإدارة الأميركية خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري خلال انتخابات عام 2016.