إيران تتوعد بـ"الرد بحزم" على أي هجوم يستهدف منشآتها الحيوية وبنيتها التحتية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "بجاهزية عالية لمختلف السيناريوهات دفاعيا وهجوميا"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تغيير في التعليمات".

قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني عبد الرضا عابد، إن بلاده سترد بصورة حازمة على أي هجمات محتملة قد تستهدف بنيتها التحتية ومنشآتها الحيوية، وذلك عقب تصريحات أميركية باستهداف سدود داخل إيران.

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ورأى عابد أنه لا ينبغي التعامل بجدية مع هذه التهديدات، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده سترد بحزم على أي هجوم يستهدف بنيتها التحتية. وأوضح أن إيران تمتلك القدرة على إصلاح منشآت البنية التحتية التي تضررت جراء الحرب الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 شباط/ فبراير بسرعة.

وأضاف أن المعدات اللازمة للتعامل مع الأضرار التي قد تنتج عن هجمات محتملة جاهزة للاستخدام.

وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت، مؤخرا، أن بعض السدود الإيرانية ربما لم تُبنَ لأغراض الري الزراعي وتوليد الكهرباء فحسب، بل لدعم منشآت عسكرية تحت الأرض أيضا.

الجيش الإسرائيلي: "لا تغيير في التعليمات... نحن في جاهزية عالية دفاعيا وهجوميا"

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يقوم بتقييم الأوضاع بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه "بجاهزية عالية لسيناريوهات مختلفة دفاعيا وهجوميا".

وذكر في الوقت نفسه، أن "لا تغيير في التعليمات، وسنوافيكم بأي تحديثات في حال طرأ أي تغيير".

ودعا في بيانه إلى "عدم تصديق الشائعات والتحلي بالمسؤولية، والاعتماد فقط على بيانات الجيش الرسمية".

الحرس الثوري يتوعد بالانتقام من المسؤولين عن "الجرائم" في إيران

توعد قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، الجمعة، بالملاحقة والانتقام من المسؤولين عن "الجرائم" التي شهدتها بلاده، مؤكدا أنهم "لن يكونوا آمنين في أي مكان في العالم".

وخاطب وحيدي عناصر قوات التعبئة "الباسيج"، قائلا إن منفذي "الجرائم التي وقعت في إيران لن يكونوا آمنين في أي مكان بالعالم، ولن يتمكنوا من النوم براحة". وأضاف: "الانتقام والقصاص حق لكم ولنا".

وفي حديثه عن الولايات المتحدة، قال وحيدي إن "أعداء إيران أصبحوا اليوم أقوى مما كانوا عليه خلال فترة الحرب العالمية الأولى، إلا أن القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري حققت رغم ذلك نجاحات مهمة".

وذكر أن إيران لا تسيطر على الخليج ومضيق هرمز فحسب، بل أيضا على مناطق تمتد إلى مسافة 500 كيلومتر وراءهما، مدعيا أن السفن الحربية الأميركية لا تجرؤ على الاقتراب من بلاده.

وقال إن "أعداء إيران يريدون الاستيلاء على الجزر التابعة لها، لكنهم لا يستطيعون الإقدام على مثل هذه المحاولة خشية تعرضهم للقتل أو الأسر".

وتابع، أن نحو 120 سفينة حربية تابعة لدول غربية كانت تنشط في الخليج في الماضي، إلا أنه لم يعد هناك اليوم أي من هذه السفن في المنطقة.

وخاطب الولايات المتحدة وحلفاءها قائلا: "يجب أن يعلم العدو أنه لم يعد أمامه طريق سوى الاعتراف بالهزيمة ومغادرة المنطقة".

عراقجي: يجب كسر الحصار البحري الأميركي لتصدير النفط الإيراني

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على ضرورة كسر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على بلاده، من أجل استئناف تصدير النفط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عراقجي في العاصمة طهران، الجمعة، تطرق خلالها إلى الحصار البحري الأميركي المفروض على إيران.

وردا على سؤال بشأن تقارير تحدثت عن استعداد إيران لكسر الحصار البحري الأميركي، قال عراقجي "نبذل كل الجهود الممكنة في ما يتعلق بتصدير النفط والمفاوضات، يجب كسر الحصار البحري".

من جهة أخرى، تناولت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الحصار البحري الأميركي المفروض على البلاد، مستحضرة قصة فريدون الواردة في ملحمة "الشاهنامه" للشاعر الإيراني أبو القاسم الفردوسي.

ونشرت الوكالة رسما يصور العقبة التي واجهت فريدون وجيشه أثناء محاولتهم عبور شط العرب (نهر أرفند وفق التسمية الإيرانية)، في إطار معركتهم ضد الحاكم الضحاك.

وتضمن الرسم أيضا عددا كبيرا من ناقلات النفط التي ترفع العلم الإيراني، في إشارة إلى الدعوات لكسر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة.