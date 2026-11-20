فتح المدعي العام لولاية كاليفورنيا تحقيقا مع "إنفيديا" لكشف شبهات وصول رقائقها وتقنياتها السرية للصين وتضليل المستثمرين، عقب استقالة رئيسها جنسن هوانغ إثر مزاعم علاقته بسيدة أعمال صينية يُشتبه بتجسسها، وسط حملة دعم يقودها إيلون ماسك.

قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا الأميركية، روب بونتا، إنه فتح تحقيقا بحق شركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق، للكشف عما إذا كانت تقنياتها لأشباه الموصلات قد وصلت إلى الصين، عقب استقالة رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ على خلفية ادعاءات بإقامته علاقة مع سيدة أعمال صينية يُزعم أنها جاسوسة.

ووفقا لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس، قال بونتا للصحافيين إن السلطات تتحرى ما إذا كانت "تقنيات الشركة لأشباه الموصلات قد وصلت إلى أيدي الصين".

وذكر بونتا أن التحقيق يبحث في احتمال وصول "الرقائق المتطورة أو المعلومات السرية الخاصة بالشركة إلى الصين".

وأضاف أن "التصرفات التي أقدمت عليها إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق، تنطوي على مؤشرات تحذيرية خطيرة، من بينها احتمال أن تكون الشركة قد ضللت مستثمريها. إنفيديا تواجه وضعا معقدا ذا أبعاد دولية".

وكان مجلس إدارة "إنفيديا" قد أعلن في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فتح تحقيق مستقل، عقب تقارير أفادت بأن هوانغ كان هدفا لأنشطة استخباراتية أجنبية.

وجاء التحقيق بعد نشر تقارير عن وجود علاقة وثيقة بين هوانغ وسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي يُزعم أنها نقلت معلومات إلى إدارة بكين.

وفي 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت "إنفيديا" استقالة هوانغ من مناصبه رئيسا للشركة ومديرا تنفيذيا وعضوا في مجلس إدارتها، وتعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة.

في المقابل، دعم عدد من كبار المديرين في قطاع التكنولوجيا، بينهم الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، حملة توقيعات أُطلقت للمطالبة بعودة هوانغ إلى منصبه.

وجمعت الحملة، التي أُطلقت تحت اسم "التضامن مع جنسن"، أكثر من 190 ألف توقيع.