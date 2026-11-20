قال ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق "لكنها لا تقبل بشروطنا"، ووصف زيارته الخارجية الأخيرة بـ"أهم زيارة له في آسيا والمحيط الهادئ"، مضيفا أن "أسعار الغاز ستواصل التراجع بوتيرة أسرع في الفترة القادمة".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق "لكننا لا نريد صفقة زائفة"، مضيفا أن طهران "تسعى إلى اتفاق لكنها لا تقبل بشروطنا".

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وذكر "إذا صحت الشائعات بشأن سعي إيران لتصنيع قنبلة قذرة، فلن نسمح بذلك وسنتحرك لمنعها"، مشيرا إلى أنه "نعرف ما يجري في إيران ونعرف هوياتهم وأماكن وجودهم ولن نسمح بتطوير قنبلة قذرة".

ولفت ترامب إلى أن "أسعار الغاز تعتمد على كيفية تسوية الأمور مع إيران، وستواصل التراجع بوتيرة أسرع في الفترة القادمة".

فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "احتمال شن هجوم على إيران ليس أمرا على المدى الفوري"، مشيرا إلى أن "ترامب لم يتخذ بعد قرارا بهذا الشأن، وبالتالي فإن الجيش لم يتلق أي تعليمات صريحة".

ووصف ترامب زيارته الخارجية الأخيرة بـ"أهم زيارة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، وقال "عقدنا الكثير من الصفقات وقمما تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم".

وتابع "اتفقت مع الرئيس الصيني على وضع ضوابط مشتركة للذكاء الاصطناعي. نتقدم على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي ومن يفوز في هذا السباق يفوز بكل شيء".

وهدد بفرض عقوبات كبيرة على الشركات الأميركية التي تحاول بناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة.

وأضاف "نريد ضمان أمن الناتو (حلف شمال الأطلسي) وتعزيز الأمن السيبراني وحماية الكابلات البحرية".