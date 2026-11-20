أفاد مصدران مطلعان بأن ويتكوف وكوشنر التقيا رئيس الوزراء القطري ومبعوثه في برلين، في اجتماع بحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. في وقت تواصل الدوحة وساطتها للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، إلا أنه لم يحرز أي تقدم ملموس.

التقى مبعوثا الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مسؤولين قطريين رفيعي المستوى في العاصمة الألمانية برلين، الخميس، لبحث جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد مصدران مطلعان، بأن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومبعوثه علي الثوادي شاركا في اجتماع برلين مع ويتكوف وكوشنر؛ وفق ما نقل عنهما موقع "أكسيوس" الأميركي الجمعة.

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد زار واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، لبحث الملف الإيراني. وعقب اللقاء، قال ترامب إن استئناف الحرب على إيران "مستبعد إلى حد كبير"، وإنها "لا تبدو ضرورية".

فيما قال في آخر تصريحات له خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إن "إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها لا تريد اتفاقا يكون مقبولا بالنسبة لي"، معتبرا "نحن نريد اتفاقا حقيقيا، وليس اتفاقا زائفا... لقد ظلوا يخدعون الناس على مدى 51 عاما".

ووصف القيادة الإيرانية بأنها "مجنونة" و"مجموعة شريرة للغاية"، مضيفا أنه "لا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي".

ويتعرض ترامب لضغوط متزايدة من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لاستئناف الحرب على إيران.

وقال ترامب لـ"أكسيوس" في مقابلة هاتفية مقتضبة، الخميس، إنه لن يتخذ قرارا بشأن خطوته المقبلة في الحرب قبل حلول العام الجديد، حيث ذكر "لست على عجلة لاتخاذ أي قرار بشأن إيران. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام".

وفي سياق متصل، التقى المبعوث القطري علي الثوادي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تركيا قبل أسبوع، وأطلعه على المحادثات التي أجراها مع ترامب وفانس. كما بحثا سبل كسر الجمود في المفاوضات؛ بحسب دبلوماسي مطلع على الاجتماع.

ووفق الدبلوماسي نفسه، فإن وفدا فنيا إيرانيا زار الدوحة في وقت سابق من الأسبوع الجاري لمواصلة المحادثات. كما زار عراقجي باكستان وسلطنة عمان لبحث الجهود الرامية إلى التوصل لحل دبلوماسي، وقد التقى وزير الخارجية الإيراني المبعوث القطري أيضا في إسلام آباد.

وتحاول قطر التي تؤدي دور الوسيط الرئيس بين الولايات المتحدة وإيران، منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإعادة إطلاق المفاوضات النووية والحيلولة دون العودة إلى الحرب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه على الرغم من كثافة الاجتماعات والاتصالات، لم يتم إحراز أي تقدم ملموس بين طهران وواشنطن.