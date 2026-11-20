يتناول الموجز تصعيدا عسكريا وسياسيا في عدة مناطق، من استهداف التحالف بقيادة السعودية ميناء الحديدة والتحذيرات الحوثية، إلى الهجمات الروسية الواسعة على أوكرانيا، والتوترات بين الصين واليابان بشأن تايوان؛ في ما يلي موجز بأبرز أنباء العالم الجمعة:

أعلن التحالف بقيادة السعودية استهداف "قدرات تشغيلية" في ميناء الحديدة "ساهمت بعمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ البالستية"، وذلك بعدما طلب من المدنيين إخلاءه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ورد الحوثيون المدعومون من إيران بإطلاق سلسلة تحذيرات شملت المركز المالي في الرياض، والأجواء السعودية.

واتهم الحوثيون الطيران السعودي بشن ضربة استهدفت قاربا مدنيا، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.

العراق

قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، إن القوات الحكومية التي دخلت جرف الصخر، معقل كتائب حزب الله المدعومة من إيران، لا تخوض معركة هناك.

روسيا/ أوكرانيا

شنّت روسيا هجمات واسعة النطاق على أوكرانيا، أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في منطقتي كييف ولفيف، بحسب السلطات الأوكرانية، فيما أفادت بولندا المجاورة بسقوط صاروخين روسيين على الأرجح في جنوب شرق البلاد العضو في حلف شمال الأطلسي.

وجاءت الضربات بعد ساعات من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد "أشد إيلاما" على الضربات الأوكرانية التي استهدفت جسر القرم، أثناء مشاركته في قمة مع نظيريه الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترامب في شنجن الصينية.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضربات الليلية بأنها من بين أكبر الهجمات التي شنّتها موسكو منذ بدء الحرب، منددا بـ"الإرهاب" الروسي.

احتجاجات بأوروبا

تشهد أوروبا وخلال عطلة نهاية الأسبوع موجة من التظاهرات المنسقة جزئيا والتي يصعب التكهن بحجمها، ترفع مطالب متنوعة ضد "عسكرة" المجتمع وغلاء المعيشة ومن أجل الخدمات العامة والحق في السكن والمناخ، وسط رفض شعبي متزايد للمؤسسات.

بريطانيا

أشاد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم باتفاق "تاريخي" مع الاتحاد الأوروبي، بعدما أبرم الجانبان اتفاقات بشأن صادرات الأغذية وأنظمة تداول حصص الانبعاثات وتنقل الشباب خلال قمة في بروكسل.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق معتبرة أنه "نقطة تحول" في العلاقات بعد بريكست.

الصين/ اليابان/ تايوان

قالت بكين إنه يتعين على طوكيو "تصحيح تصريحاتها الخاطئة" بشأن تايوان وتغيير "موقفها"، وذلك بعدما تجاهل الرئيس الصيني شي جينبينغ رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال اجتماع إقليمي في شنجن.

الهند/ باكستان

وصل وزير في الحكومة الباكستانية إلى نيودلهي لحضور مؤتمر إقليمي في أول زيارة لمسؤول هندي بهذا المستوى منذ اندلاع مواجهات أوقعت قتلى العام الماضي بين الدولتين الجارتين المسلحتين نوويا.

بورما

اعتبرت المتحدثة باسم الرئاسة في بورما، أن الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي خلص إلى ارتكاب البلاد إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا، "غير عادل".

لجنة حماية الصحافيين

كرّمت لجنة حماية الصحافيين، الصحافية والمصورة في وكالة "فرانس برس" كريستينا عاصي التي فقدت إحدى ساقيها جراء قصف إسرائيلي أثناء تغطيتها للحرب على لبنان، وأصبحت ناشطة بارزة في الدفاع عن سلامة الصحافيين.

مؤتمر المناخ

طالبت ثماني دول بإعادة إدراج دعوة عالمية إلى "تسريع وتيرة التخلص من الوقود الأحفوري" ضمن الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها في مؤتمر المناخ "كوب31".