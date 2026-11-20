ازدياد التحديات في قطاع الطيران جراء أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، وتعتزم شركة "لوفتهانزا" الألمانية إلغاء وظيفة في وقت تسعى إلى إعادة الهيكلة بوتيرة أبطأ مما كانت تأمل.

تعتزم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" إلغاء ألف وظيفة في وقت تمضي في جهودها لإعادة الهيكلة بوتيرة أبطأ مما كانت تأمل، بالتزامن مع ازدياد التحديات جراء أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، وفقا لرسالة داخلية الجمعة.

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أطلقت الشركة برنامجا لخفض النفقات في 2024 لوضع حد للخسائر، إلا أن الإجراءات المعلنة حتى الآن "لم تعد كافية"، بحسب الرسالة الموجهة إلى الموظفين.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كانت شركة الطيران تخسر ما معدله 20 مليون يورو (22 مليون دولار) شهريا؛ على قولها.

وجاء في الرسالة، أن "العام 2026 شكّل انتكاسة بالنسبة لنا، فالحرب (على إيران) وتكاليف الوقود التي لا تزال مرتفعة للغاية وتسعة أعوام من الإضرابات وقاعدة التكاليف المرتفعة أساسا لدينا، كلها عوامل فاقمت الوضع".

تخطط الناقلة الآن لإلغاء ألف وظيفة بدوام كامل في مطاري فرانكفورت وميونيخ، وهو ما يعادل نحو 2,5% من إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو 40 ألفا.

أعلنت "لوفتهانزا" التي تشغّل ناقلات بينها الخطوط النمساوية والسويسرية وخطوط بروكسل الجوية العام الماضي عن خطط لشطب 4000 وظيفة على مستوى المجموعة بحلول العام 2030، مستهدفة المناصب الإدارية على وجه الخصوص.

ولم يتضح بعد إن كانت التخفيضات الوظيفية التي كُشف عنها الجمعة مشمولة ضمن هذه التسريحات أم أنها تُضاف إليها. ورفض متحدث باسم "لوفتهانزا" الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ورغم الصعوبات التي تواجهها شركة الطيران، إلا أن الوضع المالي للمجموعة ككل يعد جيّدا.

وأعلنت عن ازدياد أرباحها بنسبة 30% خلال الفترة من تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بالطلب على تذاكر الدرجات الأعلى مستوى في الرحلات الطويلة.

لكن ارتفاع أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يؤثر سلبا على المجموعة، إذ يتوقع أن تسجّل فاتورة الوقود السنوية ارتفاعا بملياري يورو هذا العام مقارنة بما كانت عليه في 2025.